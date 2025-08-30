La Línea destina 172.000 euros para la renovación integral del césped del campo de fútbol José Puyol

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha anunciado una inversión de 172.000 euros (más IVA) para la sustitución del césped artificial en el campo de fútbol José Puyol, ubicado en la ciudad deportiva. La iniciativa busca mejorar la calidad y seguridad de las instalaciones, que presentan un avanzado estado de deterioro debido a su elevado uso.

El concejal de Deportes, Javier Vidal, ha destacado la necesidad de esta intervención para garantizar la funcionalidad del terreno de juego. “El campo José Puyol es una instalación de alta demanda y el desgaste ha alcanzado un nivel que compromete la práctica deportiva”, señaló.

El proyecto, cuya licitación estará abierta a empresas hasta el 15 de septiembre, contempla la retirada del césped existente, incluyendo el material de relleno, y la posterior instalación de un nuevo pavimento sintético de última generación. Los trabajos también incluirán la demarcación de un campo de fútbol 11 y dos campos de fútbol 7.

El pliego de condiciones técnicas establece que los trabajos deben cumplir con los estándares de calidad y seguridad para el desarrollo de actividades deportivas. La empresa adjudicataria deberá ofrecer una garantía de tres años que cubra cualquier defecto o anomalía que pueda surgir tras la finalización de las obras.