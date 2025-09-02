La Línea acoge este fin de semana los campeonatos de España y Andalucía de remo beach sprint

El calendario nacional de remo se reactiva tras el parón estival con una cita doble de gran nivel. La playa de Poniente de La Línea de la Concepción será escenario, del 5 al 7 de septiembre, de los campeonatos de España y Andalucía de remo beach sprint, modalidad emergente que se estrenará en el programa olímpico de Los Ángeles 2028.

La presentación oficial tuvo lugar este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento linense, con la presencia del alcalde, Juan Franco, el vicepresidente de la Diputación y delegado de Deportes, Francisco Javier Vidal, y los presidentes de la Federación Española de Remo, Miguel Ángel Millán, la Andaluza, Fernando Briones, y el Club Remo de Mar La Línea, Abel Salas.

La competición reunirá a 250 deportistas y 183 tripulaciones, procedentes de 22 clubes de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco. El formato, espectacular y dinámico, se desarrolla sobre un campo de 250 metros que los remeros deben cubrir ida y vuelta en duelos de dos embarcaciones, arrancando y terminando con una carrera a pie en la arena.

Protagonismo andaluz

La delegación andaluza será mayoritaria, con 142 participaciones repartidas entre ocho clubes: los anfitriones del Club Remo de Mar La Línea, el Club Remo Linense, Club Remo Algeciras, Club Remo Barbate, el Real Club Mediterráneo de Málaga y los sevillanos Real Círculo de Labradores, Club Náutico Sevilla y CD Remeros y Piragüistas Veteranos.

Las pruebas, que servirán como clasificatorias para el Mundial, el Europeo y la Copa de la Juventud que también se disputará en La Línea a finales de octubre, se desarrollarán en categorías cadete, juvenil, absoluta y veterano, tanto en modalidades individuales como dobles y cuádruples, masculinas, femeninas y mixtas.

Horarios

El programa arrancará el viernes 5 con las tomas de tiempos y repescas. El sábado por la mañana se celebrarán las primeras eliminatorias, mientras que por la tarde, desde las 14:30 horas, tendrán lugar los cuartos de final, semifinales y finales. La competición concluirá el domingo 7, en una sesión continua entre las 8:00 y las 14:51 horas.

Con esta cita, La Línea consolida su papel como referencia del remo de mar en España y se prepara para recibir en apenas dos meses la Copa de la Juventud, una prueba continental que dará proyección internacional a la laya de Poniente.