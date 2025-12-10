El Lincoln de Bezares, Joe, Kike Gómez y Juanje Argüez se juega este jueves su continuidad en la Conference

El Lincoln Red Imps de Gibraltar, del guadiareño Juanjo Bezares, de los también exbalonos Joe y Kike Gómez, y del linense Juanje Argüez, se juega este jueves (21:00) en el Europa Sports Stadium buena parte de sus opciones de seguir con vida en la UEFA Conference League. Los reds, que también cuentan en sus filas con los exalgeciristas Borja Fernández y Javi Morillas (preparador físico), reciben al Sigma Olomouc en duelo de la quinta jornada, penúltima de la fase inicial.

Los de la Roca, lastrados por su derrota en Malta de la jornada precedente, aparecen en la clasificación con cuatro puntos, por siete de su rival. Los del Peñón han acreditado hasta ahora fortaleza en casa, ya que han firmado una victoria ante el campeón de Polonia (Lech Poznan) y empate con el campeón de Croacia (Rijeka).

Juanjo Bezares no contará con los lesionados de larga duración Britto y Villacañas, a los que hay que unir a Torrilla expulsado en el partido anterior. Sí se encuentra recuperado el internacional TJ De Barr.

El Lincoln viene de derrotar en la competición doméstica al Hound Dogs (4-0), aunque el plantel ha estado enfocado en la preparación del importantísimo partido de este jueves.

"Nos dolió mucho la derrota en Malta y esto nos obliga a estar a tope este jueves”, asume Bezares. “Muchos se extrañarán de nuestra trayectoria europea, pero nos hemos ganado el máximo respeto de todos los rivales. El Sigma vendrá a certificar su pase para la siguiente ronda, pero para el Lincoln ganar a los checos sería inenarrable si recordamos cómo empezó esto en el pasado verano...".

Los checos no están bien en su liga. Van séptimos a 15 puntos del líder Slavia de Praga. En la pasada jornada perdieron en casa (0-1) ante el Sparta de Praga. Su entrenador es Tomas Janotka. En el equipo destacan internacionales como el meta Koutny, el medio Sip y el delantero Vasulin. Tiene en sus filas hasta once extranjeros, sobresaliendo sus nigerianos Tijani y Ghali, el macedonio Kostadinov y el belga Michez.

El árbitro será el húngaro Bence Csonka.