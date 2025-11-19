La Línea celebrará la XII Carrera Popular de la Inmaculada el 30 de noviembre

La salida de la carrera de la Inmaculada de 2024.

La Línea de la Concepción celebrará el domingo 30 de noviembre la XII Carrera Popular de la Inmaculada - Memorial José María Díaz Chacón Chaqui, organizada por el Club de Atletismo Linense con la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio de la Diputación de Cádiz.

La prueba contará además con la colaboración del Club Ciclista Los Enmonaos, el Club Sierra Carbonera, así como con el apoyo de empresas locales: fruta para avituallamiento cortesía de Frutas Espada, y premios aportados por Atmosfera Sport Collado y Nexo Fisioterapia.

Con una previsión de más de 600 participantes, la carrera se ha consolidado como una cita esencial dentro de las fiestas patronales y uno de los eventos deportivos más destacados del municipio. La jornada comenzará a las 10:00 horas con la carrera absoluta de 5 kilómetros, seguida de todas las categorías menores y la carrera adaptada en silla de ruedas, que cubrirán distancias entre 200 y 1.000 metros.

El recorrido será un circuito urbano totalmente llano, con salida y meta en la Plaza de la Iglesia, cronometrado oficialmente por la Federación Andaluza de Atletismo, lo que lo convierte en ideal tanto para corredores populares como para quienes buscan mejorar marca.

La organización mantiene el carácter solidario del evento: los beneficios se destinarán a Apropadis 2.0, y se invita a los participantes a aportar 1 kg de alimentos no perecederos o material escolar para Cáritas Inmaculada al recoger el dorsal.

Las inscripciones pueden realizarse en atletismofaa.es hasta el 27 de noviembre mediante: Conersys Live Results

12 € para la carrera absoluta.

3 € para categorías menores y adaptada.

15 € para la inscripción fuera de plazo (28–29 de noviembre), si quedan dorsales.

Los corredores de los 5 km recibirán una camiseta conmemorativa (sin garantizar talla a partir del 20 de noviembre).

La organización ofrecerá servicios de avituallamiento, duchas, guardarropa solidario, asistencia sanitaria, y seguro de accidentes y responsabilidad civil. Policía Local velará por la seguridad del recorrido.

Los dorsales podrán retirarse en los siguientes días y horarios: