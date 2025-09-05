LaLiga+ retransmitirá en exclusiva toda la Primera División de Fútbol Sala 25/26 que arranca una nueva temporada este fin de semana. Dentro de su apuesta multideportiva, LaLiga+ ofrecerá todos los partidos de la competición con producción profesional, máxima calidad de señal y accesible en cualquier dispositivo: televisión, ordenador, móvil o tablet.

La campaña 2024/25 dejó momentos históricos, con el dominio de Jimbee Cartagena Costa Cálida, que conquistó su segunda Liga consecutiva en una final de infarto ante el Barcelona y brilló con dos Supercopas de España y un bronce europeo en su debut en la UEFA Futsal Champions League.

Servigroup Peñíscola fue líder de la fase regular con 64 puntos, consolidándose como aspirante, mientras que Movistar Inter terminó cuarto con 59, manteniendo su competitividad. En contraste, ElPozo Murcia Costa Cálida cerró noveno con 42 puntos y sufrió una dura eliminación en semifinales frente al Jimbee (50 con hat trick de Waltinho), aunque recuperó a Bebe como refuerzo simbólico y de liderazgo.

La temporada 2025/2026 promete aún más: el Barça buscará revancha, el Jimbee Cartagena intentará firmar un triplete histórico, y equipos en alza como el Inter Movistar o ElPozo Murcia Costa Cálida quieren irrumpir en la lucha por el título. Todo ello en un curso que arranca con máxima igualdad, con fichajes de renombre y el estreno del sistema de vídeoarbitraje que marcará un antes y un después en la competición.

Esta temporada 2025/26 mejorará la retransmisión gracias a la incorporación de LaLiga+, que permitirá seguir jornada a jornada a los 16 equipos participantes, en un curso que, además, introduce como novedad la implantación del sistema de Soporte de Vídeo de ayuda al arbitraje, reforzando la transparencia y mejorando la experiencia de los aficionados al fútbol sala de élite.

Con esta apuesta, LaLiga+ consolida su liderazgo en el mercado multideporte, con más de 30 competiciones y más de 4.000 retransmisiones al año. A la Primera División de Fútbol Sala se suman otras propiedades destacadas como la Primera Federación Versus E-Learning, la Conmebol Libertadores, la Conmebol Sudamericana y las ligas FEB de baloncesto, entre otras, conformando una oferta diversa, estable y de alta calidad.

Este viernes los aficionados podrán disfrutar de los siguientes partidos: O Parrulo Ferrol - Family Cash Alzira (20:00h); Illes Balears Palma Futsal - Jimbee Cartagena Costa Cálida (21:00h).