Paco de Lucía volará sobre las olas de medio mundo. Así lo ha decidido el rider Fonsy Delgado, que ha diseñado junto a la compañía tarifeña Limit Waves una tabla de kitesurf -con el objetivo de reivindicar su condición de algecireño- en la que aparece la imagen del inmortal guitarrista junto a la bandera de Algeciras. Un homenaje a un icono de la música que será identificado allá donde vaya este curtido deportista, doctorado en su materia a la sombra de la once veces campeona del mundo Gisela Pulido, en el centro que ésta coordina en las playas de Tarifa.

“Es que yo soy muy de Algeciras”, explica el kitersurfista, casi como si tuviese que justificarse. “Llevaba ya tiempo queriendo llevar cuando compitiese algo que me identificase con mi ciudad y este verano la empresa, siempre dentro de una tabla clásica, me dejó diseñar y aunque tampoco es nada espectacular, pero puse los colores de Algeciras y pensando en algo que todo el mundo conociese, estés donde estés, opté por la figura de Paco Lucía”.

Fonsy Delgado, que como tantos en la zona llegó al kite procedente del wind, no tiene la notoriedad de otros deportistas, pero hace mucho que se ha convertido en pieza clave del engranaje empresarial de Gisela Pulido y que disfruta de la condición de profesional, si bien compatibiliza su actividad deportiva con otras lejos de la playa, en un negocio familiar en Algeciras, ciudad en la que además sigue residiendo.

“Allá por 2004 o 2005 empecé a practicar este deporte”, recuerda Delgado. “Al principio no era más que un hobbie, pero me gustó tanto que empecé a relacionarme con patrocinadores, a hacer diferentes pruebas, siempre en categoría amateur, y poco a poco me lo tomé más en serio, aunque no fue hasta 2014 que empecé a firmar por equipos nacionales”.

“A finales de 2015 la familia Pulido llegó a Tarifa y desde el primer día, y nadie sabe cuánto se lo agradezco, confiaron en mí y desde entonces llevo trabajando con ellos”, detalla el rider.

“De hecho ahora somos compañeros, ella en el Team Élite y yo en el Team Internacional de Liquid Force”, la compañía de origen estadounidense que patrocina a ambos.

El paso al profesionalismo

Tras el mencionado periplo por las competiciones amateurs en la modalidad race (carreras), en la que logró un subcampeonato de Andalucía (2014) precisamente en Tarifa, pasó en 2017 a la de strapless, que no es más que una fusión entre el kite más tradicional y el surf. Para ello, utiliza la cometa, típica de los aficionados al kite, para tomar impulso y realizar acrobacias, mientras por otro lado la tabla sobre la que se encuentra el deportista es la tradicional utilizada para realizar surf.

En esta modalidad Fonsy Delgado ya comenzó a participar como profesional y es habitual su presencia en las tres pruebas que cada año componen la Spain Kiteboarding League (el circuito nacional), así como, ya de forma más puntual, del Campeonato del Mundo, cuyo calendario ha quedado minimizado en 2020 como consecuencia de la pandemia y sus efectos en la frontera y al que ya ha decido renunciar este año.

Además ha estado presente en el "GKA World Tour", "Red bull Tarifean-2", al tiempo que pertenece a un proyecto para deportistas supervisado por Tarifa Centro Médico y es frecuente que sea demandado para vídeos promocionales para turistas en diferentes enclaves, el último, en las Islas Canarias.

En este periodo Fonsy Delgado encontró tiempo para fundar el Club Kite Campo de Gibraltar, del que continúa siendo presidente. Su objetivo no es otro que dar a conocer su deporte “desde los más jóvenes hasta los más mayores” y reivindicar ante las autoridades de los diferentes municipios para que se reserve un espacio exclusivo para la práctica del kite, especialmente durante el verano.

El rider, que tiene puesta su vista en el regreso del Circuito Nacional posiblemente en Valencia en el mes de julio [aún no es oficial], admite que el confinamiento obligado por la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus) que acaba de superar se le ha hecho eterno.

“Yo vivo en Algeciras, frente al Varadero y cada vez que salía a la terraza, veía que hacía un Levante fantástico para las olas y tenía que seguir en casa…”, revive. “Yo paso media vida en el agua, entre cuatro y cinco horas diarias, y la he echado mucho de menos, las últimas semanas sacaba la bici estática a la terraza porque ya necesitaba sentir el aire”.

“Ahora valoro muchas cosas de las que antes ni me daba cuenta, supongo que como todos”, explica. “He descubierto los sonidos de la playa, a los que ni prestaba atención”, finaliza.