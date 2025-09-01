Jon Rahm repite en el equipo europeo de la Copa Ryder

Jon Rahm celebra uno de sus mágicos golpes en una foto de archivo.

El jugador español Jon Rahm, exnúmero uno del mundo, disputará su cuarta Copa Ryder al haber sido elegido como miembro del equipo europeo que se enfrentará contra el de Estados Unidos en Nueva York a finales de este mes, del que ha vuelto a quedar fuera su compatriota Sergio García como ocurrió hace dos años en Roma.

El capitán del equipo europeo, el británico Luke Donald, dio a conocer este lunes los seis jugadores de libre elección que completan el plantel de doce que tomará parte en la competición que se celebrará en el campo de Bethpage Black del 26 al 28 de septiembre.

La designación de Rahm, quien se estrenó en el torneo bienal en 2018, en París, se daba por hecha después de ganar la general del LIV, el circuito financio por Arabia Saudí, por segunda temporada consecutiva.

A pesar de no haber conquistado ningún título desde septiembre del pasado año, el golfista vasco ha quedado en el top diez en doce de los trece torneos del LIV, además de campeón con su equipo, Legion XIII, y en el Campeonato de la PGA (séptimo) y en el Abierto de Estados Unidos (octavo).

Además de Rahm, Donald ha escogido al irlandés Shane Lowry, al austriaco Sepp Straka, el noruego Viktor Hovland, el sueco Ludvig Aberg y el inglés Matt Fitzpatrick.

Estos se unen a los otros seis golfistas ya clasificados de forma automática por su posición en el ránking: el noirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, el escocés Robert MacIntyre, los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton y el danés Rasmus Hojgaard, el único que no tiene experiencia en la Copa Ryder.

Salvo Rahm, que al jugar en LIV Golf puntúa menos en el ránking oficial, Donald no ha dado margen a la sorpresa puesto que sus otras cinco elecciones ocupan los puestos del séptimo al undécimo en la clasificación del equipo europeo, en el que el español se ha situado en vigésima cuarta posición.

Respecto a la edición de hace dos años, donde Donald también ejerció de capitán, la única novedad es la incorporación de Hojgaard en vez de su hermano gemelo Nicolai.

Sergio García, de 45 años, tenía esperanzas de jugar su undécima Copa Ryder, aunque ya quedó excluido en la disputada en Roma, que ganó el combinado europeo.

El castellonense es el jugador que ha obtenido más puntos en la historia de la competición bienal, con 28.5 puntos, después de que debutara en la edición de 1999 con solo 19 años.

Al estar enrolado desde hace tres años en el LIV, no ha tenido opción de obtener una plaza a través de la clasificación.

Sergio García había defendido en los últimos meses que su experiencia podía ser un punto a favor en un campo como Bethpage Black, aunque asumía que su rendimiento iba a ser el factor determinante para contar con la confianza de Donald, que tiene entre sus vicecapitanes al exjugador español José María Olazábal.

Los resultados no le han acompañado a pesar de que comenzó esta campaña de forma positiva con su triunfo en Hong Kong en marzo y un tercer puesto en Miami en abril, en sendos torneos del circuito LIV, donde ha quedado noveno en la general como capitán del equipo Fireballs.

Sin embargo, la irregularidad presidió su segunda parte de la temporada y también su participación en los 'majors', en los que no pasó el corte en el Masters de Augusta y tuvo discretas actuaciones en el Campeonato de la PGA y en el Abierto Británico.

Con los nombres desvelados por Donald en un programa de la cadena británica Sky Sports, se conocen los 24 jugadores que competirán en Bethpage Black, puesto que el equipo estadounidense se cerró la pasada semana con la elección también de los seis puestos discrecionales del capitán, Kevin Bradley.

Junto al número uno del mundo, Scottie Scheffler, la escuadra estadounidense la componen JJ Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson De Chambeau, Justin Thomas, Collins Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantley y Sam Burns.

Donald se mostró confiado en las posibilidades de victoria del equipo europeo, que no gana en Estados Unidos desde la edición de 2012.

"Trataremos de hacer las mismas cosas que hicimos en Roma. Soy muy consciente de que Europa ha perdido en tres de las últimas cuatro Ryder Cups en Estados Unidos por un amplio margen. Va a ser duro, en un ambiente complicado, pero trataré de hacer lo máximo para dar a nuestro equipo la oportunidad de ganar", afirmó el capitán tras desvelar los seleccionados.