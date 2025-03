La internacional algecireña Paula Valdivia anuncia su retirada del balonmano

La balomanista internacional algecireña Paula Valdivia anuncia a través de sus redes sociales que abandona la práctica del balonmano profesional a finales de la presente temporada. La extremo reconvertida en lateral de La Calzada Gijón en la División de Honor femenina (la máxima categoría nacional) comenzará su andadura como profesora en un centro de la provincia de Cádiz y, en principio, tiene decidido no hacerlo compatible con la práctica del deporte de competición.

Paula Valdivia ya adelantó que podría tomar esta decisión en el programa DeporteCienporCien hace tres semanas, pero ahora a través de su perfil de Instagram lo confirma.

La jugadora explicó que el pasado verano aprobó las oposiciones, pero para entonces ya había renovado con el conjunto asturiano, por lo que decidió aplazar un año su llegada al mundo de la docencia. "Está en mí hacerlo compatible o no, pero al 95% mi carrera como jugadora de balonmano ha terminado", dijo.

Ahora, confirma su decisión con un mensaje que dice:

Ha llegado el momento de decir adiós al balonmano.

Han sido años de esfuerzo, sacrificio y entrega, de madrugadas y entrenamientos interminables, de alegrías desbordantes y derrotas dolorosas. Pero, sobre todo, han sido años de aprendizaje que me enseñó el valor del trabajo en equipo, la resiliencia y la satisfacción de dejarlo todo en la cancha.

Me llevo recuerdos imborrables, amistades que trascienden el deporte y un orgullo infinito por cada momento vivido. Hoy cierro esta etapa con gratitud y con la ilusión de comenzar un nuevo camino en mi vida. Ahora me toca devolver todo lo que el deporte me ha dado, transmitir sus valores y motivar a otros a descubrir en él una forma de superarse y crecer.

A mis entrenadores, compañeras, afición y, por supuesto, a mi familia, gracias por cada apoyo, por cada palabra de aliento y por estar ahí en cada paso del camino. Me voy de la cancha, pero el deporte seguirá siendo mi vida, ahora desde otro lugar, inspirando a nuevas generaciones.

Con el corazón llenito 🫶🏽

Brillante trayectoria

Paula Valdivia (Algeciras, 23 de diciembre de 1995) dio sus primeros pasos en el Ciudad de Algeciras, del que pasó al Adesal Córdoba, con el que debuto en la élite nacional.

Militó en del Rincón Fertilidad de Málaga, en el que sufrió una grave lesión en el hombro que provocó su salida, para incorporarse al Hotel Gran Bilbao-Prosetecnisa BM Zuazo, con el que fue nombrada mejor extremo derecho de la temporada 2018-2019.

Tras dos años en el Rocasa Gran Canaria (equipo que le proporcionó la oportunidad de levantar una Supercopa de España), otra lesión, esta vez de rodilla, le mantuvo apartada de las pistas durante siete meses, aunque volvió para tomar parte incluso en competiciones continentales.

Durante la temporada 2021-22 acabó quinta de la liga francesa con el Chambray, el conjunto del que puso rumbo a La Calzada Gijón, en el que todo indica que va a terminar su carrera profesional.

Jénnifer Gutiérrez y Paula Valdivia, con la selección española

Con la selección española absoluta, en la que coincidió con la también algecireña Jénnifer Gutiérrez, debutó el siete de julio de 2017 en un amistoso ante Rumanía. Ha sido más de medio centenar de veces internacional y en ese periodo se ha proclamado por dos veces campeona de los Juegos Mediterráneos (2018 y 2022) y campeona del Mundo Universitaria (2016).

En 2019 fue galardonada como mejor deportista del año por el Ayuntamiento de Algeciras, que se año reconoció al club de waterpolo como el mejor del año.