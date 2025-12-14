La Inmaculada y el Promoción de Algeciras dan la cara en el Campeonato Andaluz de clubes sub-12

El Club Promoción y el Club Atletismo La Inmaculada, ambos de Algeciras, han logrado una meritoria actuación con sus equipos en el Campeonato de Andalucía sub-12 de clubes en pista cubierta, que se ha celebrado este domingo en Antequera (Málaga).

El equipo femenino de La Inmaculada finalizó en el 11° puesto de la clasificación de un total de 26 equipos participantes con una puntuación 133.5 puntos. Lo más destacado a nivel individual fue: Adriana Picazo (60 metros, 9.28, marca personal), Valeria Becerra (peso, 8.04, marca personal), Maria Garrido (60 vallas, 10.75, marca persona), Elena Izquierdo (1.000 metros, 3.42.10, marca personal), Anja Saenz de Tejada (pértiga, 3.27), Adriana Rebollar (500 metros, 1.54.58). El equipo de relevos 4x200 fue descalificado.

El Promoción, filial del Bahía, consiguió la 5ª posición con el equipo masculino de 19 participantes con 110 puntos, mientras que las chicas terminaron 8ª de Andalucía con 144 puntos. A nivel individual cosecharon los siguientes resultados: Víctor Gómez (1º en 60 vallas con 9.97), Elena M. Gomez (1ª en 60 vallas con 9.50), María Ortiz (2ª en peso con 8.95), el relevo 4x200 de Gómez-Morales-Ortiz-Arriaga (2ª con 2:03.64), Nicolás Serrano (3º en longitud con 4.32), Olivia Arriaga (4ª en 60 con 8.95), Marco Cárdenas (6º en 60 con 9.26), Alejandro López (7º en peso con 7.52), el relevo 4x200 de Camacho-Almagro-Cárdenas-Gómez (7º con 2:12.53), Sofía Palma (8ª en 500 con 1:38.30), Alejandro Quijada (9º en altura con 1.18 y 12º en 500ml con 1:40.07), Nicolás Serrano (11º en 1.000 con 3:35.57), Elio Almagro (12º en salto con pértiga con 2.53), Edurne Morales (18ª en longitud con 3.19), Marieta Ruiz (19ª en salto longitud con pértiga con 2.60) y Carmen Samper (21ª en 1.000 con 4:15.36 y 24ª en altura con 1.00).