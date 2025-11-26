La Inmaculada organiza el IX Cross con el mar de fondo en la playa de la Concha

La playa de la Concha, en Algeciras, será escenario este próximo sábado, 29 de noviembre, de la celebración del IX Cross con el mar de fondo 2025, una prueba de atletismo para los más jóvenes bajo la organización del Club Atletismo La Inmaculada.

La organización calcula que las inscripciones alcanzarán los 400 participantes, ya que los corredores no se limitan a Algeciras, sino que está abierta a los escolares de otros municipios que quieran sumarse hasta el cierre del plazo, fijado para este jueves, aunque desde el club garantizan que no habría ningún problema si algún rezagado se quisiera apuntar el día de la celebración de la prueba.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, junto al presidente del Club de Atletismo La Inmaculada, José Beneyto, y varios miembros de la junta directiva del club, ha presentado el cartel este miércoles de la undécima edición de la prueba. El experimentado Beneyto destacó el “espectacular escenario” que supone la Bahía de Algeciras como fondo de esta cita, a la vez que agradeció la colaboración del Ayuntamiento con el deporte entre los más pequeños.

El concejal de Deportes agradeció el magnífico trabajo que lleva a cabo el Club de Atletismo La Inmaculada a la hora de organizar este evento, que tiene la playa de La Concha como un escenario incomparable. Juliá también resaltó la apuesta del club, en colaboración con la Delegación de Deportes, por fomentar el atletismo en las categorías de base a través de la inclusión de estas pruebas en los Juegos Deportivos Municipales.