Castellar acogerá la II Cronometrada automovilística los días 1 y 2 de noviembre

La Cronometrada de Castellar vuelve al asfalto. La segunda edición de la prueba se celebrará los próximos 1 y 2 de noviembre, organizada por Escudería Sur y con el apoyo de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Castellar y diferentes patrocinadores privados. La cita automovilística ha sido presentada a los medios en una conferencia de prensa celebrada este lunes en el Palacio Provincial en la que han intervenido el vicepresidente segundo y responsable de Deportes, Javier Vidal; el concejal adjunto de Deportes de Castellar, Daniel Orellana; el representante de la Federación Andaluza de Automovilismo, Rafael Martínez; y Francisco García Galera, de Escudería Sur.

La cronometrada se desarrolla dos días consecutivos en un trazado de unos 4 kilómetros, cada jornada con su propia entrega de premios, un formato que se repite por segundo año. El plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el lunes 27, si bien desde la organización adelantan que este tipo de carreras suelen contar con un abanico de entre 20 y 25 equipos participantes y, en este caso, con protagonismo de las escuderías locales.

En este aspecto ha puesto énfasis el concejal de Castellar, Daniel Orellana, que ha explicado que existe una afición numerosa al motor en la localidad y eso también favorece que sea sede de esta prueba. “Queremos agradecer a los empresarios locales y a los corredores locales que nos ayudan para que esta prueba se haga posible”, ha afirmado Orellana que ha invitado “a todos los amantes del motor a que vengan a pasar un buen fin de semana con nosotros”.

La Diputación contribuye a la celebración de las diferentes carreras que forman parte del calendario automovilístico en la provincia con el convencimiento de que permiten generar actividad económica y promocionar diferentes lugares como es el caso de Castellar. Así lo ha explicado Javier Vidal en su intervención: “Estas pruebas, más allá del componente deportivo y el espectáculo, tienen también un componente muy importante de imagen, de dar a conocer el entorno donde se realizan”. Por ello Vidal ha animado a visitar Castellar esos días para disfrutar de la subida al Castillo que se desarrolla “en un entorno maravilloso”.

Francisco García Galera ha hablado de hasta cinco equipos locales que competirán en la prueba, y ha explicado que Castellar ha sido cuna del automovilismo en el Campo de Gibraltar, cuando hace más de 20 años, en 2004, Escudería Sur introdujo la primera prueba de carretera en el municipio. Tras diferentes vicisitudes, pandemia incluida, esta tradición sigue viva con el formato de cronometrada de 4 kilómetros que vive su segunda edición y que consolida la relación de la localidad con el automovilismo. La total implicación de todas las partes por la prueba ha sido determinante para su inclusión en el calendario del Campeonato de Andalucía de Cronometradas.