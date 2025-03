Huijsen, un central de moda en la Premier League para la selección española

Londres/Nacido en Holanda, pero trasladado a España a los cinco años, Dean Huijsen ha sido uno de los centrales de moda en la Premier League esta temporada y se ha ganado a pulso su convocatoria con España para los partidos ante Holanda en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Este central, de 19 años (cumplirá veinte en un mes), 1,97 metros y diestro, llegó al Bournemouth este verano, con el beneplácito de Andoni Iraola que depositó en él una confianza que la Juventus no tuvo. Dejó salir a Huijsen por apenas 15 millones de euros, una ganga hoy en día, y viendo la proyección, el presente y el futuro del español, seguro que se arrepienten de no haber sacado más provecho de él o de habérselo quedado.

Hijo de Donny Huijsen, un joven talento que compartió equipo en la cantera del Ajax de Amsterdam con Clarence Seedorf y Patrick Kluivert, Huijsen se mudó con su familia a España a los cinco años y jugó en las categorías inferiores del Málaga hasta los 16 años, cuando le reclutó la Juventus de Turín.

Los italianos le utilizaron en su cantera, antes de cederle a la Roma en el invierno de 2024. Ese breve periodo, en el que jugó catorce partidos y marcó dos goles, sirvió para que Iraola apostara por él. Una figura clave en esta operación fue la de Tiago Pinto, ahora director deportivo del Bournemouth y que por entonces trabajaba en el club de la capital italiana. Fue él quien recomendó el fichaje del central.

Este no fue un amor instantáneo, y Huijsen solo fue titular en dos de los diez primeros partidos de liga del Bournemouth, pero el cambio llegó en la victoria contra el Tottenham Hotspur el 5 de diciembre. Un cabezazo suyo en el segundo palo dio el triunfo a los Cherries. Y no quedó solo ahí, su celebración, con las manos en los bolsillos, imitando el meme "I'm Just a Chill Guy" (Solo soy un chico tranquilo) le hizo viral.

Iraola ya no ha mirado atrás. Desde ese remate de cabeza, Huijsen ha disputado todos los minutos posibles en Premier con el Bournemouth. Con él en el campo, llegó la mejor racha de la historia en Premier, con once partidos seguidos sin perder, y el equipo, tras 29 jornadas, está en posición de soñar con clasificarse a Europa por primera vez.

"Real Madrid, Barcelona, Villarreal... Todos le querían", recordó en Sky Sports Juanito, exjugador de Almería y Málaga y entrenador suyo en las categorías inferiores de los blanquiazules. "Estoy seguro de que habrá años en los que marque siete u ocho goles, y no hay muchos centrales en el mundo capaces de hacer eso. Sergio Ramos era uno de ellos o Fernando Hierro", añadió Juanito.

Junto a Ilia Zabarnyi, Huijsen forma la pareja de centrales más joven de la Premier League y su convocatoria con España era cuestión de tiempo, pese a que al final se haya concretado por la lesión a última hora de Íñigo Martínez. El central, que jugó en las categorías inferiores de Holanda hasta la sub 19, hizo el cambio hacia España y ya se ha probado con la sub 21, con la que ha disputado seis encuentros.

"Mucha gente no entendió por qué eligió el Bournemouth, pero yo creo que fue una buena decisión porque si ves su juego ahora, lo único que le falta es velocidad. Y el lugar perfecto para añadir eso a su juego es la Premier League. Él podría haber manejado la velocidad de la Serie A, de la Liga española, pero la Premier es donde podría sufrir y por lo tanto mejorar", explicó Juanito.

"Ahora parece un jugador que lo tiene todo, pero hay que recordar que es aún un niño. No tengo dudas de que va a ser uno de los mejores centrales del mundo", añadió.