Herrera y Gavira se despiden tras 16 años juntos con un triunfo en el WEVZA de Castellón

Pablo Herrera y su inseparable compañero, el sanroqueño Adrián Gavira, se han impuesto con autoridad este sábado en el torneo WEVZA europeo disputado en la playa del Pinar de Castellón y que ha supuesto la despedida del castellonense, además en su casa, tras una carrera inolvidable en la que ha batido récords. Herrera, único jugador de vóley playa mundial con seis Juegos Olímpicos (incluidos los últimos de París), ha dicho adiós al deporte de élite rodeado por sus familiares y amigos tras subirse por última vez al podio a los 42 años.

En la final, Herrera-Gavira, que han formado equipo los últimos 16 años, derrotaron con mucha solvencia (21-12 y 21-13) a los españoles Pablo Pérez y Nathan Matos en el gran estadio sobre la arena con capacidad para 400 espectadores levantado en la playa del Pinar de Castellón.

El homenaje de despedida a Herrera ha sido organizado por la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana gracias a la apuesta decidida de estas tres instituciones: el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación y la Generalitat Valenciana. De hecho, en el emotivo acto intervinieron la alcaldesa Begoña Carrasco, el diputado Iván Sánchez y el director general de Deporte, Luis Cervera, así como Arturo Ruiz, presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana. Todos ellos destacaron los valores transmitidos por un deportista ejemplar muy querido en el circuito mundial.

Por su parte, Herrera no ocultó su emoción tras participar en su última competición rodeado de familiares y amigos: “Hasta aquí he llegado, he dado todo lo que podía e incluso algo más".

"Todo esto hubiera sido imposible sin el apoyo de mi familia, que ha renunciado a muchas cosas para que yo pudiera cumplir mi sueño. Han sido los mejores años de mi vida y ahora quiero dedicarle tiempo a mi familia”, ha declarado Herrera, quien se ha puesto al servicio de las instituciones para seguir promocionando y haciendo crecer el vóley playa: “Me toca dar un paso al lado, pero espero muchos torneos aquí en casa para promocionar este deporte que ha sido mi vida”.

Herrera, por último, ha dejado la puerta abierta a disputar pruebas autonómicas junto a su hermano Daniel, con quien la pasada semana disputó una prueba del Circuito Nacional de Vóley Playa también en Castellón.

La otra incógnita que queda por desvelar ahora es quién será el compañero de Adrián Gavira de ahora en adelante.