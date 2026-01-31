Hércules Seúl Gym y Lee do Kwan brillan en el Campeonato de Andalucía cadete de taekwondo

El Lee do Kwan, con representantes de diferentes puntos del Campo de Gibraltar, y el Hércules Seúl Gym, de Algeciras, han logrado cuatro medallas cada uno de ellos en el Campeonato de Andalucía cadete de taekwondo olímpico que ha tenido lugar este sábado en Baza (Granada) y que ha estado organizado por la Federación autonómica, en colaboración con el Ayuntamiento y el club local.

El Hércules Seúl Gym se ha alzado con el subcampeonato andaluz cadete en la competición masculina, solo por detrás en la clasificación del Pionyang de Carmona. El Taekwondo Mairena del Alcor ha completado el podio.

El conjunto de Algeciras ha emprendido el viaje de regreso con una medalla de oro (Carlos Barea en +65), dos de plata (Mario Alcántara en -53 y Rafael Montoya en +65) y una de bronce (Juan Antonio de la Expectación, +65).

La expedición, encabezada por los técnicos Daniel Sillero, Juanjo Rodríguez y Manuel Eduardo Paulete, la completaban Pablo Pérez (-41), Álvaro Piña (-45), Adnan Jenoui (-49), Álvaro Alcántara (-53) y Alejandro Jiménez (-57), quienes no lograron subir al podio.

Lee do Kwan

La representación del Lee do Kwan en el Andaluz cadete de taekwondo

Por su parte, el Lee do Kwan también subió cuatro veces al podio: una al primer y al segundo cajón y dos, al tercero.

El algecireño Raúl García (-61) se proclamó campeón de Andalucía y, con ello, logró el pasaporte para el Campeonato de España, que se celebrará el próximo 28 de febrero en Alicante, y al que acudirá formando parte de la Selección Andaluza de Taekwondo.

El barreño Lucas Gutiérrez (-49) fue medalla de plata después de ganar tres de sus cuatro combates, mientras que dos deportistas de Algeciras, Valeria Palou (-47) y Nourhan Nour (-56), se colgaron el bronce.

Completaron la participación del Lee do Kwan la algecireña Andrea Sánchez (-37) y la barreña Mireya Bernal (-41).