El Hércules Seúl Gym de Algeciras empuja a Andalucía a la plata en poomsae del Campeonato de España de taekwondo

La representación del Hércules Seúl Gym de Algeciras, en Sevilla

Cuatro competidores del Club Hércules Seúl Gym de Algeciras han conseguido cinco medallas en el Campeonato de España de poomsae, freestyle y taekwondo adaptado por comunidades autónomas, celebrado este sábado en el pabellón San Pablo de Sevilla.

Los cuatro deportistas algecireños formaban parte de la selección de Andalucía, que finalizó segunda en poomsae, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.

Entre los integrantes del Hércules Seúl Gym se proclamaron campeones Manuel López Heredia (junior masculino primer dan) y Naiara Serrano Gómez (senior femenino).

Álvaro Jiménez Corbacho (senior masculino) alcanzó la plata, mientras que Amal Bouazzaoui (senior femenino) a título individual y la pareja que integraban Manuel López Heredia y la propia Amal Bouazzaoui fueron bronce.

El poomsae en taekwondo es una secuencia predeterminada de movimientos de defensa y ataque contra uno o varios oponentes imaginarios, representando formas que combinan técnica, equilibrio, respiración y filosofía coreana.