Las Guerreras de Jennifer Gutiérrez, a encarrilar en Croacia el pase al Mundial antes de visitar Algeciras

Algeciras/La selección española femenina de balonmano, con la algecireña Jennifer Gutiérrez en sus filas, afrontan este jueves (17:30) en Koprivnica el partido de ida de la eliminatoria para la clasificación para el Mundial de Países Bajos y Alemania. La joven y renovada selección española femenina de balonmano intentará dar el primer paso frente a Croacia en un duelo a doble encuentro que se resolverá el próximo domingo 13 de abril en Algeciras (12:00).

"Queremos empezar a trabajar con esta nueva generación un juego muy diferente al que estábamos acostumbrados, que era un juego muy estático, muy posicional, sin apenas contraataque. Aprovechar la juventud y la explosividad de la nuevas jugadoras para variar nuestro estilo de juego", manifestó el seleccionador, Ambros Martín, partidario de un estilo que ya se comenzó a vislumbrar en el Europeo disputado el pasado mes de diciembre en Austria, Hungría y Suiza, una cita que supuso el inicio de un relevo generacional.

Dentro de ese relevo se mantiene un núcleo de veteranas, jugadoras referenciales como la algecireña Jennifer Gutiérrez, que lógicamente encara con enorme orgullo una eliminatoria que se va a decidir en su casa.

España quiere correr, pero para poder correr, como destacó Ambros Martín, "primero hay que defender", una faceta en la que el seleccionador nacional quiere exprimir al máximo la "explosividad" de las nuevas internacionales y apostar por defensas mucho más agresivas. "Es un equipo más alto, con más envergadura, pero también son jugadoras muy rápidas, muy explosivas y tenemos que aprovechar esa explosividad y nuestra capacidad táctica para tratar de anticiparnos a los ataques rivales y propiciar recuperaciones de balón", indicó Martín.

Las Guerreras, que no faltan a una cita mundialista desde el año 2005, tratarán de superar a Croacia, que como España cayó eliminada en la primera fase en el último Europeo. Para ello, el conjunto español deberá vigilar muy de cerca a las cañoneras balcánicas, entre las que destaca Klara Birtic, una de las ocho jugadoras procedentes del Podravka Vegeta, todo un clásico de las competiciones continentales, además del preparados Ivica Obrvan que compagina el cargo de seleccionador con el de técnico del campeón croata.

"Son un equipo eminentemente lanzador con jugadoras muy grandes que lanzan muy fuerte desde larga distancia, por lo que tenemos que tratar de cerrar esos espacios en los que son muy peligrosas y obligarlas a dar un pase de más y forzar una pérdida o una recuperación de balón", aseguró el preparador español. Aunque si algo preocupa a Ambros Martín es la contundente tripleta de pivotes que presenta la selección croata, entre las que sobresale Katina Jezic, la jugadora sobre la que gira todo el juego de las croatas tanto en ataque como en defensa.

"Tenemos que estar muy atentos a sus pivotes, sobre todo, a Katatina Jezic, que al contrario que sus compañeras no es precisamente grande, pero sí muy fuerte. Además es una jugadora con muchísima experiencia internacional. Una jugadora que nos puede generar muchos problemas, por lo que tendremos que estar muy pendientes de ella", advirtió Martín.

Una vigilancia que será fundamental para que las Guerreras puedan sacar un resultado positivo de su visita a Koprivnica para no tener que viajar a Algeciras, donde se disputará el próximo domingo el encuentro de vuelta, sin la obligación de tener que remontar. "Tenemos que olvidarnos de que el partido de vuelta se juega en casa y debemos ir a Croacia a tratar de ganar. No podemos ir pensando que si nos sale un mal partido lo vamos a solucionar en casa, porque si la diferencia es importante quizá ya no puedas hacer mucho en el segundo, aunque juegues en casa", concluyó el preparador español.

Las Guerreras han estado concentradas los últimos días en la vecina Eslovenia y llegarán de vuelta a España durante la noche del viernes para el sábado ejercitarse en el Polideportivo Juan Carlos Mateo.

