Gibraltar queda matemáticamente eliminada de la clasificación para el Mundial de 2026

Gibraltar ha quedado matemáticamente eliminada de la fase de clasificación para el Mundial de fútbol 2026. La selección del Peñón ha perdido este lunes ante Islas Feroe (0-1) en el estreno del estadio Europa Point, que se llenó con más de mil espectadores en sus gradas.

Un gol de Martin Agnarsson en el minuto 68 dio el triunfo a Islas Feroe tumbó a los llanitos, que han saldado los cinco partidos disputados en esta fase con derrotas. El grupo de Gibraltar lo lidera Croacia con 12 puntos de 12, seguida por República Checa, también con 12 pero un partido más, Islas Feroe, con seis, Montenegro, con seis y cierran los del Peñón.

La Croacia de Luka Modric dio un paso de gigante en su camino hacia el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras golear este lunes a la selección de Montenegro por 4-0 y conseguir la cuarta victoria en cuatro partidos en su grupo de clasificación. El exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Milán, lideró al conjunto que dirige Zlatko Dalić con la asistencia del 1-0 (Kristijan Jakic). El segundo tanto lo anotó Andrej Kramaric, el tercero fue obra de Lovro Majer y el cuarto de Ivan Perisic.

Si certifican su clasificación, el centrocampista jugará con 40 años y 9 meses su quinto Mundial (se perdió el de 2010 al no estar Croacia), y el que sería el séptimo de Croacia como país independiente tras la disolución de Yugoslavia.