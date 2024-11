Gibraltar se jugará con Letonia el ascenso a la Liga C de la Nations League

La selección de Gibraltar se jugará ante Letonia el ascenso al Grupo C de la UEFA Nations League. Eso es lo que ha determinado este viernes el sorteo celebrado hoy en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza), Los dos encuentros de esta promoción, que enfrenta a un penúltima de la LIga C con un segundo del D, se escenificarán en el mes de marzo de 2025. La ida se disputará en el Peñón (teóricamente en el Europa Point Sports Stadium si lo valida la UEFA para esta eliminatoria) y la vuelta, en tierras letonas.

La selección de la Roca se podía enfrentar a Letonia o a Luxemburgo, pero la fortuna sacó primero como local al equipo que entrena Julio Ribas, quie estaba presente en el sorteo, y después sacó como rival a los letones.

El equipo que resulte ganador de la eliminatoria jugará en el Grupo C de la próxima edición de la Nations League.

Letonia no era el rival preferido por Gibraltar, que quería a Luxemburgo en esta ronda. En las estadísticas no son buenos datos para los gibraltareños, que en los cuatro ocasiones que se he enfrentado a este rival ha logrado una victoria, un empate y dos derrotas.

Los llanitos tuvieron en su mano el ascenso directo en la fase de grupos, pero un penalti en el minuto 91 en San Marino (resultado final 1-1 ) les dejó fuera del cambio de estatus en la Nations League.