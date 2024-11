San Marino arrebata a Gibraltar el ascenso a Liga C de la Nations League

Jugadores de San Marino festejan su ascenso a la Liga C de la Nations League

La selección de San Marino, que ha vencido 1-3 a Liechtenstein, se ha proclamado campeona del grupo primero de la Liga D (cuarto nivel) de la Liga de Naciones y con ello ha conseguido el ascenso directo a la Liga C (tercero) en detrimento de Gibraltar, que precisaba que el sanmarinense no pasasen del empate en el Rheinpark Stadion de Vaduz. Este ascenso supone un hito histórico para que la que hasta este domingo era la peor selección del ranking FIFA

Los de la Roca aún tienen una última oportunidad en el mal llamado play-off, una eliminatoria a doble vuelta que en realidad es una promoción en la que se enfrentará a uno de los peores clasificados en los cuatro grupos de la Liga C: Azerbayan, Lituania, Luxemburgo o Letonia.

En el partido de este lunes, al que San Marino llegaba dependiendo de sí mismo después de empatar a Gibraltar con un gol de penalti en el tiempo añadido en la jornada precedente, los celestes fueron mejores... y sin embargo se fueron por detrás al descanso tras un gol de Sele en el 40' (1-0).

En la segunda mitad San Marino salió decicida a voltear el marcador y ya en el primer minuto logró la igualada por medio de Lazzari. Nani anoto el 1-2 en el 64' al transformar un penalti y Golinucci (76') redondeó el marcador.

Los jugadores acabaron abrazados entre lágrimas con los aficionados que se habían desplazado para poder vivir este acontecimiento histórico en vivo.

La clasificación del grupo D1 acaba con San Marino como líder con 7 puntos, seguida por Gibraltar con 6 y Liechtenstein, con 2.