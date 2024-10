El G4D Tour, el aperitivo del Andalucía Masters de San Roque

San Roque/Como aperitivo al torneo principal del Estrella Damm N.A. Andalucia Masters, el Real Club de Golf Sotogrande albergará la octava prueba de la temporada del G4D Tour, que tendrá lugar el 14 y 15 de octubre y será el segundo torneo hándicap en la historia del circuito. Los participantes disputarán este torneo a dos vueltas en el recorrido sanroqueño antes de que sus homólogos del DP World Tour se enfrenten al mismo campo del 17 al 20 de octubre.

El primer torneo hándicap del G4D Tour se celebró en el Ras Al Khaimah Championship a principios de año y el sudafricano Robin Singh se estrenó al lograr su primer triunfo en el circuito. El formato hándicap se ha incluido en el calendario para que dispongan de oportunidades de juego golfistas con un abanico más amplio de discapacidades.

En Andalucía jugarán ocho hombres y dos mujeres de la clasificación hándicap del ranking mundial para golfistas con discapacidad (WR4GD), y el italiano Jose Bagnarelli, segundo en esta lista, será el mejor ubicado. Junto a él estarán Robin Singh, el australiano Steven Alderson, los italianos Riccardo Bianciardi y Davide Fasci, el neozelandés Guy Harrison, el francés Mathieu Lebon y el argentino Joshua Exequiel Riccardo, primer golfista sudamericano que participará en un torneo del G4D Tour. La francesa Alexia Girault y la noruega Mette Havnaas son las dos jugadoras que participarán en el torneo.

Bagnarelli sufrió un accidente de moto que le seccionó el plexo braquial, el nervio principal del brazo derecho, lo que le provocó una parálisis total en dicha extremidad. El italiano está deseando jugar la semana que viene en Sotogrande acompañado de su hijo Bruno. “Estoy encantado y muy orgulloso de participar en un torneo tan increíble”, declara. “Me marea pensar que voy a estar entrenando al lado de mis héroes del circuito”. “Aunque me considero un ciudadano del mundo, representar a mi país es un gran honor. Esta vez vengo con un fan muy especial, ya que mi hijo Bruno me hará de caddie durante el torneo”.

Bianciardi terminó tercero en la primera prueba hándicap del G4D en enero en Ras Al Khaimah, y está encantado al disponer de otra oportunidad en este circuito de golf adaptado. “Estos torneos nos motivan para que mejoremos y nos esforcemos más”, dijo. “Me encantó que me invitaran al torneo del G4D del Estrella Damm N.A. Andalucia Masters y tengo muchas ganas de jugar”. “El golf me ha permitido renacer y crecer como persona, y he aprendido a no rendirme y ser paciente”.

Havnaas contrajo el síndrome de Stevens-Johnson en 1996, una reacción autoinmune que suele ser producto de una alergia contra un medicamento, y perdió la vista. La noruega empezó a jugar al golf después de quedarse ciega y confía en servir de inspiración para que otros invidentes empiecen a jugar. “Descubrí el golf después de perder la vista y me encanta”, explica. “Empecé sin expectativas, sin saber qué pensar. Pero lo disfruté y me lo pasé muy bien. Sin duda, recomiendo a todos los invidentes que prueben el golf”. “Es un gran deporte, todo un desafío. Además, tiene un componente social y conoces a gente muy maja. Es todo un orgullo y me siento muy agradecida por participar en el G4D Tour en España”.

El ganador del torneo se clasificará automáticamente para la final del G4D Tour, donde jugará en modalidad hándicap.

Las entradas para el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters ya están disponibles, con descuentos para federados y acceso gratuito para los menores de 13 años.