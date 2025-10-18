Un futbolista de la Balona juvenil, ingresado en el Hospital de La Línea tras un fuerte golpe en la cabeza

Manuel Arroyo, futbolista juvenil de la Real Balompédica Linense, ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Universitario de La Línea tras haber sufrido un duro golpe en la cabeza durante el partido que este sábado por la tarde disputaban la Balona y el Cádiz CF de la Segunda Andaluza juvenil, un encuentro que ha sido suspendido por el trío arbitral tras el shock que el choque fortuito ha causado a los presentes en el campo Virgen del Carmen de La Línea.

La Balona ha trasladado un mensaje de tranquilidad al informar que "el futbolista actualmente se encuentra estable tras ser ingresado de urgencia en el Hospital de La Línea".

"Durante el partido que enfrentaba al juvenil de la Balona frente al Cádiz CF, nuestro jugador Manuel Arroyo ha sufrido un duro golpe tras un choque aéreo con un jugador rival", explica el club linense.

"Tras evaluar la gravedad y en acuerdo entre ambos clubes y trío arbitral se ha tomado la decisión de suspender el encuentro".

"Queremos agradecer públicamente principalmente al personal sanitario que acudía con el Cádiz CF por su rápida respuesta tras el incidente, así como a todo su cuerpo técnico y jugadores por su colaboración", ha subrayado la Balompédica. "También agradecemos a las dos personas que han ayudado al jugador en una situación tan delicada".