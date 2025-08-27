El fútbol base toma protagonismo en La Línea con el II Trofeo Comarcal Diputación de Cádiz-Atlético Zabal

La Línea de la Concepción se prepara para acoger una de las citas más esperadas del fútbol base en el Campo de Gibraltar. Este viernes, 29 de agosto, en horario de tarde, se celebrará el II Trofeo Comarcal Diputación de Cádiz-Atlético Zabal Linense, una competición que reunirá a más de 40 equipos de distintas localidades de la comarca, así como de Gibraltar y la Costa del Sol. El evento, organizado por el Atlético Zabal en colaboración con la Diputación de Cádiz, busca fomentar el deporte, la convivencia y el desarrollo de los jóvenes talentos del fútbol.

El torneo se dividirá en tres categorías: prebenjamín, benjamín y alevín, cada una con su propio horario y estructura de competición. La categoría prebenjamín abrirá la jornada a las 16:00 y se extenderá hasta las 23:40, con la participación de Zabal A, Zabal B, Zabal C, Deportivo Algeciras, Peña Madridista, Recreativo Puente Mayorga, Mirador SM A, Mirador SM B, Balona, CD Calderón, Pa,mones y Esteponense.

A las 16:00 dará comienzo la categoría benjamín, que finalizará a las 22:35, con los equipos Zabal B, Zabal C, Deportivo Algeciras, Tarifa Academy, Recreativo Puente Mayorga, Lincoln Gibraltar A, Lincoln Gibraltar B, Andalucía CM, Balona, Peña Madridista, Lynx Gibraltar, Bahía de Algeciras, Palmones, Esteponense y Mirador.

El torneo en categoría alevín arrancará a las 17:15 y se extenderá hasta las 23:00 con la participación de Zabal A, Deportivo Algeciras, St Joseph's, Balona, Lincoln Gibraltar, Mirador SM, Zabal C, Recreativo Puente Mayorga, UD Tarifa, Esteponense, Palmones y Tarifa Academy.

DLa organización destaca el carácter integrador del torneo, que no solo promueve la competición deportiva, sino también valores como el respeto, el compañerismo y el esfuerzo. En los próximos días se confirmará el calendario oficial de partidos y los horarios detallados de cada enfrentamiento.

La entrada será libre y se espera una gran afluencia de público, en una jornada que promete emociones, talento y el mejor ambiente futbolístico.