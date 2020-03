El árbitro linense Diego May Rojas ha denunciado a un jugador del CD Salesianos Algeciras juvenil por una agresión en el partido que los algecireños disputaron el pasado sábado en el campo de La Unión ante el CD Guadiaro correspondiente a la 4ª División Andaluza Juvenil. El colegiado, de 24 años, preguntado por Europa Sur, afirma que desde el club al que pertenece el agresor se han puesto en contacto con él para pedirle disculpas.

May narra lo sucedido: "El equipo local metió el 4-3 en el 94' y el jugador del Salesianos estaba expulsado por dar una patada sin balón desde el minuto 84. Cuando el Guadiaro marcó yo iba a pitar el final y el futbolista saltó al campo, vino hacia mí y me pegó un puñetazo en la cara, en la parte del oído y caí hacia atrás y no sé lo que pasó después. Sé que saltó mucha gente. Con el golpe me entró un poco de mareo y se me nubló la vista", explicó.

"El jugador ya está denunciado y en todo momento directivos tanto del equipo local como del visitante estuvieron conmigo. El presidente del Salesianos me ha llamado para pedirme disculpas por lo sucedido y confirmarme la expulsión del jugador", añadió.

El equipo algecireño ha publicado un comunicado en sus redes sociales confirmando que el futbolista protagonista de la agresión ha sido expulsado de la entidad.