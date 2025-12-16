Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de Fútbol Sala para personas con discapacidad intelectual, en Algeciras

El Apadis Loluba CF A se ha proclamado campeón del nivel competitivo del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala

El Apadis Loluba CF A se ha proclamado campeón del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala Apadis-Loluba CF para personas con discapacidad intelectual, celebrado este martes en el Polideportivo Ciudad de Algeciras Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras, una cita en la que han participado 65 futbolistas pertenecientes a seis equipos, tres en nivel adaptado y tres en nivel competición.

Los resultados han sido los siguientes:

Apadis-Loluba C.F.-A: 4 – Apadis-Loluba C.F.-B: 1

Apadis-Loluba C.F.-C: 5 – Apadis-Loluba C.F.-D: 1

Apadis-Loluba C.F.-B: 0 – Apadeni-A: 1

Apadis-Loluba C.F.-D: 2 - U.D. Tarifa: 5

Apadis-Loluba C.F.-A: 6 - Apadeni-A: 0

Apadis-Loluba C.F.-C: 1 - U.D. Tarifa: 0

Clasificación Adaptada:

Apadis-Loluba C.F.-C U.D. Tarifa. Apadis-Loluba C.F.-D

Clasificación Competición: