El Campo de Gibraltar no guarda el paraguas todavía
Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de Fútbol Sala para personas con discapacidad intelectual, en Algeciras
Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de Fútbol Sala para personas con discapacidad intelectual, en Algeciras / Europa Sur

Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras

El Apadis Loluba CF A se ha proclamado campeón del nivel competitivo del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala

16 de diciembre 2025 - 14:09

El Apadis Loluba CF A se ha proclamado campeón del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala Apadis-Loluba CF para personas con discapacidad intelectual, celebrado este martes en el Polideportivo Ciudad de Algeciras Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras, una cita en la que han participado 65 futbolistas pertenecientes a seis equipos, tres en nivel adaptado y tres en nivel competición.

Los resultados han sido los siguientes:

  • Apadis-Loluba C.F.-A: 4 – Apadis-Loluba C.F.-B: 1
  • Apadis-Loluba C.F.-C: 5 – Apadis-Loluba C.F.-D: 1
  • Apadis-Loluba C.F.-B: 0 – Apadeni-A: 1
  • Apadis-Loluba C.F.-D: 2 - U.D. Tarifa: 5
  • Apadis-Loluba C.F.-A: 6 - Apadeni-A: 0
  • Apadis-Loluba C.F.-C: 1 - U.D. Tarifa: 0

Clasificación Adaptada:

  1. Apadis-Loluba C.F.-C
  2. U.D. Tarifa.
  3. Apadis-Loluba C.F.-D

Clasificación Competición:

  1. Apadis-Loluba C.F.-A
  2. Apadeni-A
  3. Apadis-Loluba C.F.-B
Desde las 9:00 hasta las 12:30. XXIII Torneo de Navidad de Fútbol Sala Apadis-Loluba C.F. para personas con discapacidad intelectual, en el Polideportivo ¿Ciudad de Algeciras-Dr. Juan Carlos Mateo¿. Lo suyo son fotos de grupos, pero también de partidos. Una galería: "Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de Fútbol Sala para personas con discapacidad intelectual, en Algeciras" . .
1/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
2/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
3/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
4/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
5/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
6/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
7/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
8/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
9/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
10/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
11/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
12/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
13/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
14/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
15/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
16/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
17/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
18/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
19/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
20/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
21/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
22/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
23/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
24/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
25/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
26/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
27/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
28/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
29/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
30/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
31/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
32/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
33/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma
34/34 Las fotos del XXIII Torneo de Navidad de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual en Algeciras / Claudio Palma

