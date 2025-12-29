Las fotos de cómo se vivió en Algeciras el Zambia - Marruecos de la Copa de África

Marruecos pasó por encima de su rival (3-0) y alcanza los octavos de final como líder de su grupo

La selección de Marruecos ha vencido este lunes 3-0 a la de Zambia en su encuentro de la tercera y última jornada del grupo A de la Copa de África.

Ayoub El Kaabi (Olympiacos) por partida doble, en los minutos 8' y 49' y el madridista Brahim Díaz (26'), que cuajó un extraordinario encuentro, pusieron su firma a los goles.

El choque fue seguido con enorme interés por la extensa comunidad marroquí de Algeciras, que se agolpó en los bares, especialmente en las cercanías del Barrio de La Caridad.