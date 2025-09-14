Las fotos del Real Sociedad-Real Madrid

El Real Madrid, con 10 futbolistas durante una hora por la expulsión de Huijsen, venció con sufrimiento a la Real Sociedad en Anoeta (1-2) en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports gracias a los tantos de Mbappé y Arda Güler en la primera mitad. Oyarzabal, de penalti, anotó para la Real en el segundo acto.

El partido arrancó con un gol anulado a Arda Güler (minuto 2) por un fuera de juego previo milimétrico de Mbappé. Fue el primer aviso de un Real Madrid que arrancó mucho mejor que los locales. A los 8 minutos la tuvo Mbappé tras un buen centro con el exterior de Carvajal, pero su remate, algo flojo, lo detuvo Álex Remiro.