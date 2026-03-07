'Altarik IV' y 'Senador II' ganan en La Línea la primera prueba del Campeonato de Andalucía de cruceros

Quince embarcaciones se dieron cita a mediodía en la baliza de salida. La falta de viento, que apenas sopló con cuatro nudos de intensidad, obligó a la organización a recortar el recorrido inicialmente previsto, que pasó de diez millas a siete. A medida que avanzaba la jornada el viento fue aumentando, hasta llegar a los nueve nudos.
En la clasificación general, tras el Altarik IV se clasificaron el Luna, del Real Club Náutico de Algeciras y el Moët, del Royal Gibraltar Yacht Club.
En la competición de clase reducida el podio fue íntegro para embarcaciones de La Línea. Junto al campeón, el Senador II, del Real Club Náutico, se clasificaron dos embarcaciones del Club Marítimo: Miralejos y Ariana.
Clasificación General
Altarik IV. CN Saladillo. José Luis Pérez Navarro
Luna. RCN Algeciras. Antonio Infante.
Moët. RGYC. Esther del Pozo.
Clasificación Reducida
Senador II. RCN La Línea. Agustín Villar Iglesias
Miralejos. CM Linense. Gonzalo Naya Cataños.
Ariana. CM Linense. Antonio Calle.
