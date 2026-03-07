'Altarik IV' y 'Senador II' ganan en La Línea la primera prueba del Campeonato de Andalucía de cruceros

Las fotos de la primera prueba del Campeonato de Andalucía de cruceros, en La Línea

El Altarik IV, del Club Náutico Saladillo de Algeciras, patroneado por José Luis Pérez Navarro, se ha proclamado este sábado vencedor de la primera regata del Campeonato de Andalucía de vela de la clase cruceros, que se ha celebrado en aguas de Poniente de La Línea, auspiciada por el Real Club Náutico. En la clase reducida, la primera posición fue para Senador II, de Agustín Villar, que representaba a la entidad organizadora.

Quince embarcaciones se dieron cita a mediodía en la baliza de salida. La falta de viento, que apenas sopló con cuatro nudos de intensidad, obligó a la organización a recortar el recorrido inicialmente previsto, que pasó de diez millas a siete. A medida que avanzaba la jornada el viento fue aumentando, hasta llegar a los nueve nudos.

En la clasificación general, tras el Altarik IV se clasificaron el Luna, del Real Club Náutico de Algeciras y el Moët, del Royal Gibraltar Yacht Club.

En la competición de clase reducida el podio fue íntegro para embarcaciones de La Línea. Junto al campeón, el Senador II, del Real Club Náutico, se clasificaron dos embarcaciones del Club Marítimo: Miralejos y Ariana.

Clasificación General

Altarik IV. CN Saladillo. José Luis Pérez Navarro Luna. RCN Algeciras. Antonio Infante. Moët. RGYC. Esther del Pozo.

Clasificación Reducida