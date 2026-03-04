La Línea acoge este sábado el Campeonato de Andalucía de cruceros

Las aguas de la playa de Poniente se La Línea serán escenario este sábado, siete de marzo, del Campeonato de Andalucía – Circuito de Cruceros. La cita está organizada por el Real Club Náutico y contará con la participación de entre 15 y 20 embarcaciones procedentes de distintos puntos de Andalucía.

La regata comenzará con un desayuno de bienvenida para las tripulaciones, seguido de la reunión de patrones en las instalaciones del club. Está previsto que sobre las 12:00 horas la flota salga al agua para iniciar la prueba, que consistirá en un recorrido barlovento-sotavento, uno de los formatos más técnicos y competitivos de la vela de crucero.

Entre los barcos que ya tienen garantizada su presencia destacan Eos, Luna, Samba, Miralejos, Mandala, Senator, Pereza, Quibú, Fugaz, Noticia Dos y Ariana, habituales protagonistas en competiciones de crucero. La prueba tendrá también carácter internacional, con la participación del Royal Gibraltar Yacht Club a través de la embarcación MOET.

Tras la finalización de la regata, los participantes regresarán al club, donde se ofrecerá un almuerzo para los regatistas y se celebrará la entrega de trofeos, poniendo fin a la jornada.

La presentación del evento tuvo lugar este martes y contó con el Comodoro Pedro Moyano, el vicepresidente Juan Carlos Madrid y el director técnico Jesús Marrufo.