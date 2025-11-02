Las fotos del Maratón de Nueva York 2025

Benson Kipruto posa con la bandera de Kenia tras su triunfo en el Maratón de Nueva York 2025.

Los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto se proclamaron este domingo campeones del Maratón de Nueva York, con el récord femenino pulverizado y la prueba masculina decidida en un increíble final por apenas 16 centésimas de segundo.