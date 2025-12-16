Las fotos del Guadalajara-Barcelona

Los goles de Andreas Christensen y de Marcus Rashford en el tramo final del partido clasificaron al Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ante un Deportivo Guadalajara que firmó un encuentro para el recuerdo pese a la derrota (0-2) en el Estadio Pedro Escartín.
El sólido bloque de los locales provocó el juego más horizontal de los de Flick en toda la temporada, pero el tanto de cabeza de Christensen en el minuto 77 y la sentencia del delantero inglés en el 90 fueron el bote salvavidas de un Barcelona que ya está en octavos de final.
