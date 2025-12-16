El tiempo
El Campo de Gibraltar no guarda el paraguas todavía
Los futbolistas del Barcelona celebran el gol de Christensen que los sacó del apuro en Guadalajara.
Los futbolistas del Barcelona celebran el gol de Christensen que los sacó del apuro en Guadalajara. / AF

Las fotos del Guadalajara-Barcelona

Christensen y Rashford tuvieron que pelear a fondo para clasificar a los azulgranas contra la pelea del modesto Guadalajara

El Barcelona se emplea a fondo ante el modesto Guadalajara (0-2)

Redacción Deportes

Guadalajara, 16 de diciembre 2025 - 23:37

Los goles de Andreas Christensen y de Marcus Rashford en el tramo final del partido clasificaron al Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ante un Deportivo Guadalajara que firmó un encuentro para el recuerdo pese a la derrota (0-2) en el Estadio Pedro Escartín.

El sólido bloque de los locales provocó el juego más horizontal de los de Flick en toda la temporada, pero el tanto de cabeza de Christensen en el minuto 77 y la sentencia del delantero inglés en el 90 fueron el bote salvavidas de un Barcelona que ya está en octavos de final.

Las fotos del Guadalajara-Barcelona
1/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
2/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
3/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
4/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
5/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
6/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
7/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
8/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
9/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
10/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
11/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
12/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
13/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
14/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
15/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
16/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
17/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
18/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
19/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
20/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
21/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
22/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
23/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
24/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
25/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
26/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
27/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
28/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
29/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
30/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
31/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
32/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
33/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
34/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
35/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
36/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
37/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
38/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
39/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
40/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
41/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
42/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
43/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
44/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
45/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
46/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
47/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
48/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
49/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
50/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
51/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
52/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
53/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
54/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
55/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
56/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
57/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
58/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
59/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
60/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
61/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
62/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
63/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
64/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
65/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
66/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
67/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
68/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
69/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
70/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
71/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
72/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
73/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
74/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
75/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
76/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
77/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
78/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
79/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
80/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
81/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
82/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
83/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
84/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
85/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
86/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
87/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
88/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
89/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
90/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
91/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
92/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
93/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
94/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
95/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
96/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
97/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
98/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
99/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
100/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
101/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
102/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
103/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
104/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
105/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
106/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
107/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
108/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
109/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
110/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
111/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
112/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
113/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
114/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
115/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
116/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
117/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
118/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
119/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
120/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
121/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
122/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
123/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
124/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
125/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
126/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
127/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
128/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
129/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
130/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
131/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
132/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
133/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
134/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
135/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
136/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
137/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
138/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
139/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
140/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
141/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
142/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
143/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe
Las fotos del Guadalajara-Barcelona
144/144 Las fotos del Guadalajara-Barcelona / Nacho Izquierdo | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats