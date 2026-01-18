'Fiestas Team' gana la primera prueba de las series de invierno del Circuito Alcaidesa Marina, en La Línea

Un momento de la competición, este fin de semana en La Línea

La primera convocatoria de las series de invierno del Circuito Alcaidesa Marina de J/80 de La Línea concluyó con el triunfo del Fiestas Team, de María Fiestas (RC Mediterráneo), que se adjudicó la victoria con seis puntos de ventaja y se coloca como referencia del inicio de temporada.

La segunda posición fue para el Península, de John Bassadone (CN Bevelle / Royal Gibraltar Yacht Club), mientras que el tercer puesto del podio lo ocupó el Aviador, de Gabriel Medem con Pablo Villar a la caña (RCMtmo Sotogrande).

La cita estuvo marcada por los cambios de condiciones. Si el sábado el viento de Poniente sopló con intensidad media-alta, el domingo la flota se enfrentó a vientos suaves, de apenas ocho nudos, con frecuentes caídas que obligaron al comité de regatas a reaccionar y acortar el recorrido en el primer barlovento de la segunda y última prueba del día.

Con cuatro mangas disputadas el sábado y dos más el domingo, la primera cita invernal se ha resuelto con un total de seis pruebas y un descarte, dejando una clasificación final que habla claro del alto nivel y la igualdad de la flota.

En la cuarta plaza finalizó el GVS PAS, de Nacho Cifuentes y Rafael Díaz (CN Bevelle / RC Mediterráneo), seguido en quinta posición por el Team Kouko, de Pedro Butrón y Dani Cuevas (RCMtmo Marbella).

La sexta plaza fue para el Tacuarita, de Horacio Cardarelli (CN Bevelle), mientras que el séptimo lugar lo ocupó el Aquaholic, de José Couret y Álvaro Arias (CN Puerto Sherry).

Completan la clasificación el Pretty Sailing, patroneado por Amy Pretty (Royal Gibraltar Yacht Club), en octava posición; Alcaidesa Marina, de Alex Dobbs (Royal Gibraltar Yacht Club), en novena; y el Nexum Capital, de Roberto Santa Cruz (RCN La Línea / RCMtmo Sotogrande), en décima.

La clasificación final íntegra tras esta primera regata se puede consultar en este enlace.

La última y decisiva convocatoria de las series de invierno del Circuito Alcaidesa Marina de J/80 se celebrará los días 28 de febrero y 1 de marzo, cuando quedará definida la clasificación final de invierno.