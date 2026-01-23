El algecireño Alejandro Ledesma, convocado por la Española para las jornadas de tecnificación de promesas
Balonmano
La cita, en la que participan 70 jugadores, tendrá lugar en el CAR de Sierra Nevada entre el 19 y el 26 de febrero
Tres algecireños y un linense, bronce infantil con Andalucía en el Campeonato de España de balonmano
La Federación Española de balonmano ha reclutado al entrenador algecireño Alejandro Ledesma para que participe en las Jornadas de Tecnificación Nacional de la generación 2011/2012 (promesas) de categoría masculina, actividad incluida en el programa Team España Futuro que se celebrará en el CAR de Sierra Nevada del 19 al 26 del futuro mes de febrero.
La concentración cuenta con un cuerpo técnico formado por 26 personas sumando entrenadores, técnicos de video, entrenadores de porteros, preparadores físicos, médico, psicólogo, fisioterapeutas, nutricionistas, instructora de mindfulness, cuyo objetivo es proporcionar al elenco de jugadores la mejor preparación posible.
Esta convocatoria de la Española se convierte en el enésimo éxito de Ale Ledesma, que lleva nada menos que diecisiete años vinculado al Balonmano Ciudad de Algeciras, en los que ha sido entrenador de cantera y también del equipo de la Primera Nacional Masculina.
Con los conjuntos algecireños de base, Ledesma ya se ha colgado dos medallas de plata en competiciones autonómicas de clubes.
Ledesma, que posee la titulación de Entrenador Nacional, viene ejerciendo en las dos últimas temporadas de entrenador de las selecciones andaluzas, con las que ha conseguido dos medallas de bronce y un cuarto puesto en los campeonatos de España.
El último de esos éxitos fue el tercer puesto en el Nacional infantil masculino que se celebró en Blanes (Gerona) a comienzos del presente año.
Los 70 jugadores convocados para esta concentración son:
- Porteros: Rodrigo Ramos Sancho (BM Caserío Ciudad Real), Adrián Arcos García (BM Martia de Marchena), Carlos David Aujos Dos Santos (Beti Onak), Daniel Asensio Mouje (Bm. Alcobendas), Iker Merino Peris (C. B. Maristas Algemesí), Joel Ojugas Rodríguez (CDE. H. Camargo 74), Luis García Rubio (Bm Elda CEE), Marco Soto Sada (Bm Noain) y Unai Montes Sanz (BM Granollers).
- Extremos izquierdos: Erik Martín Montolio (A.D. Bm. Mora), Jan Martín Urbano (UE Sarrià), Juan Antonio Romero Fernández (Bm Proin Sevilla), Leo Espejo Sánchez (FC Barcelona), Marcos Alvarez Vituri (A. D. Dominicos Zaragoza), Mario Pueyo Subías (BM Granollers), Xoel González Celestino (Bm. Luceros) y Pedro Berastegui Mingorance (Córdoba Bm).
- Extremos derechos: Alejandro Ávila Navarrete (COL. Puertosol), Guim Reig Casamitjana (BM Granollers), Jan Esterlich Méndez (FC Barcelona), Juan Aguado Conejero (C. B. Maristas Algemesí), Marcos Miguel Pérez (CDE Bm Colindres), Tomàs Navarro Cockroft (CH Sant Cugat), Sergio Costas Domínguez (Bm. Luceros) y Pablo Sanchez Acín (A. D. Dominicos Zaragoza).
- Pivotes: Pablo Gil Andreu (Maristas Zaragoza), Patrick David Budnariu (BM Mislata), Rodrigo Manuel Hernández Diaz (C.D. Grubalgal), Albert Jiménez Renau (FC Barcelona), Alejandro Morgado Gómez (C. Bm. Pto. Sagunto), Daniel Bra González (BM Línea 21), Efrén Tiscar González (Bm. Granollers), Evan Esteve Pérez (BM Mislata), Fermín Cabrero del Campo (BM Zamora), Unax Ansa Galarraga (Zarautz K.E.) y Víctor Luis Romero (CD. Bm. Veleta).
- Laterales izquierdos: Adrián Hernández Estupiñán (CD Chinijos Costa Teguise), Álvaro Olcina Tristán (A. Atletica Avilesina), Álvaro Salcedo Luna (Bm. Huesca), Carlos Grau Mena (Bm. Benidorm), David Mallón Rico (BM Caserío Ciudad Real), Iago Hernández Casariego (CD Torrebalonmano), Iker Aguirrezabalaga Ecenarro (Zarautz K.E.), Iker Corcuera Mayoral (Pulpo E.K.), Juan Felices Manrique (CD. Urci Almería), Llorenç Domene Marí (H. Eivissa), Manel Nicolás Vaquero (FC Barcelona), Martí López Contell (Bm. Granollers), Nicolás Puchades Morillas (C. B. Maristas Algemesí), Samuel Barbero Fernández (BM Parla), Samuel Arenas Kostrzycka (Bm. Coslada) y Nicolás Rodríguez Abad (Bm Culleredo).
- Laterales derechos: Alejandro Quilón Menchón (BM Mislata), Ander San Juan Mateo (Bm Noain), Eric Vidal Ulldemolins (FC Barcelona), Izan Francisco Quintana (U.B. CIUTEL), Javier Miguel Obiang Nse (A. D. Dominicos Zaragoza), Marc Rosales Masachs (BM Granollers), Marçal Abad Ortega (FC Barcelona) y Mario Cisneros González (C.D. Balopal).
- Centrales: Alberto Mozos Akagi (Bm. Alcobendas), Iker García Esteso (C.D Agustinos Alicante), Jose Antonio Medina Maldonado (A. D. Dominicos Zaragoza), Leo Hernández González (Bm Cisne), Mario Llorente del Vigo (CD Torrebalonmano), Mikel Gracia Casado (Bm Noain), Xabier Gallego Martínez (Bm. Luceros), Teo Esquer Sainz (C. B. Maristas Algemesí), Oriol Ventura Barberan (Bm. Granollers) y Rodrigo Martín González (BM Martia de Marchena).
También te puede interesar