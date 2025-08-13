FC Barcelona | Con Lamine Yamal convertido ya en una superestrella y el reto de ganar la Champions

Lamine Yamal, con el simbólico número 10 del Barça en el Trofeo Joan Gamper contra el Como.

Con Lamine Yamal convertido ya en una superestrella, el Barcelona afronta la segunda temporada de Hansi Flick en el banquillo con el reto de consolidar el exitoso proyecto creado el año pasado y ganar la Liga de Campeones, el único trofeo que se le resistió el curso anterior.

Para lograrlo, el equipo azulgrana ha hecho algunos retoques en la portería (Joan García) y la delantera (Marcus Rashford y Ronny Bardghji) para confeccionar una plantilla aún más completa y equilibrada que aspira a ganarlo todo.

Joan García, fichado del Espanyol por los 25 millones de euros que costaba su cláusula, fue el portero de LaLiga con más paradas la pasada campaña y, a sus 24 años, llega al Barça para ser el meta titular.

Los problemas físicos de Marc-André ter Stegen, que se perdió casi todo el curso pasado por una lesión de rodilla y este verano ha vuelto a pasar por el quirófano para ser de nuevo intervenido de la espalda, han obligado al club azulgrana a fichar al meta catalán y a renovar al polaco Wojciech Szczesny.

Sin embargo, la apuesta por Joan García abrió un cisma con Ter Stegen, quien inicialmente se negó a autorizar que el Barcelona utilizase su lesión para hacer espacio en la masa salarial e inscribir al nuevo guardameta.

Tras la apertura de un expediente disciplinario y la retirada de la capitanía, el portero germano, de 33 años, recapacitó, y parece haber asumido que tendrá muy difícil volver jugar con el Barça esta temporada cuando se recupere.

La llegada de Joan García también le abre la puerta al tercer portero del equipo, Iñaki Peña, que en las próximas horas podría fichar por el Como de Cesc Fàbregas.

En la delantera, Flick necesitaba poder dar descanso a sus hombres de banda -Raphinha y Lamine Yamal- y para eso han llegado Rashford y el Bardghji.

El británico llega cedido por el Manchester United con el objetivo de recuperar, a sus 27 años, el fútbol que le encumbró como una de los talentos emergentes del panorama europeo hace apenas un lustro.

En cambio a Bardghji, el club lo ha fichado del Copenhague por unos dos millones de euros. Una apuesta de bajo riesgo para un jugador de 19 años que tendrá ficha del filial, aunque forme parte del primer equipo.

Ambos puntas han pasado a ocupar en la plantilla las plazas que han dejado vacantes dos delanteros que contaban poco para Flick: Ansu Fati, que se ha ido cedido al Mónaco, y Pau Víctor, traspasado al Sporting de Braga por 12 millones fijos más otros 3 en variables.

El centrocampista Oriol Romeu, que el curso pasado jugó cedido en el Girona, y el joven defensa Héctor Font son, junto al citado Iñaki Peña, los tres futbolistas de la primera plantilla que aún faltan por salir.

Estos tres jugadores se añadirán en el capítulo de bajas a Ansu Fati y Pau Víctor y también al central Iñigo Martínez, la temporada pasada titular indiscutible con Flick pero que ha aceptado una oferta irrechazable del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo a sus 34 años.

La salida del zaguero vasco libera 14 millones de euros de la masa salarial, pero deja al equipo azulgrana sin centrales zurdos. Pau Cubarsí ocupará su plaza en el flanco izquierdo del eje de la zaga, mientras que su puesto en el costado derecho se lo disputarán Ronald Araujo, Andreas Christensen y Eric García.

Quién será la pareja de Cubarsí y quién será el mediapunta titular -si Dani Olmo, Fermín o Gavi- son las únicas dudas del preparador alemán, que cuenta con un once muy definido desde la pasada campaña, cuando el equipo hizo el triplete nacional (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España).

Y es que Joan García ha venido para defender el '1' en la portería; los laterales serán para Jules Kounde y Balde; De Jong y Pedri jugarán en la base del centro del campo; y en ataque, Lewandowski volverá a ser el '9' titular y estar asistido en las bandas por Lamine Yamal y Raphinha.

Un Barça reconocible que ha dejado ya desde la pretemporada sus señas de identidad: defensa adelantada, presión alta y una tremenda efectividad de cara a puerta. Lo que le ha llevado a golear en todos sus partidos de preparación: 1-3 contra el Vissel Kobe, 3-7 ante el Seúl, 0-5 frente al Daegu y 5-0 contra el Como.