Las estrellas a seguir en la Copa África

El egipcio Mohamed Salah, el nigeriano Victor Osimhen, el senegalés Sadio Mané o el hispano-marroquí Brahim Díaz son algunos de los nombres propios a seguir en esta Copa de África 2025 de Marruecos, con la gran duda en la selección anfitriona del actual Balón de Oro africano, Achraf Hakimi, debido a un esguince severo en su tobillo izquierdo.

Con los clubes llegando al ecuador de la temporada en Europa, muchas estrellas de varios de los mejores equipos del mundo centrarán todas las miradas de esta edición de la Copa de África de Naciones, con Marruecos, semifinalista en el pasado Mundial, como principal favorita al título, con nombres tan destacados como el de Achraf Hakimi o Brahim Díaz.

Hakimi sufrió una dura entrada por parte del colombiano Luis Díaz durante el partido de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich el pasado 18 de noviembre. Desde entonces, el futbolista, nacido en Madrid, no ha vuelto a jugar con el conjunto francés y es seria duda para el debut de su selección el 21 de diciembre ante Comoras, aunque el seleccionador, Walid Regragui, se ha mostrado positivo al afirmar que espera que el lateral "esté disponible para el primer partido".

Reconocido como uno de los mejores laterales derechos del mundo y galardonado recientemente con el Balón de Oro africano 2025, sucediendo al nigeriano Ademola Lookman, otra de los nombres propios de este torneo, es una de las principales bazas de la anfitriona.

Primer gran torneo para Brahim

Asimismo, Brahim Díaz, centrocampista del Real Madrid, debutará en su primer gran torneo con Los Leones del Atlas, en una campaña en la que no está contando con demasiadas oportunidades a las órdenes de Xabi Alonso en la capital española.

El egipcio Mohamed Salah, mejor jugador africano en 2017 y 2018, acude a la cita con su selección en medio de una gran polémica con el entrenador del Liverpool, Arne Slot, quien lo relegó al banquillo en los últimos partidos y le dejó fuera de la convocatoria en el encuentro de Liga de Campeones ante el Inter de Milán.

"He hecho muchísimo por este club. No tengo que luchar todos los días por mi puesto porque me lo he ganado. Siento que me están traicionando", declaró Salah tras no jugar ni un minuto ante el Leeds. El Faraón tratará de mejorar sensaciones y ayudar a Egipto, selección con más títulos (7), a ampliar su palmarés.

La incógnita de Sané

Su excompañero de batallas en Anfield, el senegalés Sané, jugador del Al-Nassr saudí y mejor jugador del continente en 2019 y 2022, fue clave en el triunfo de su selección en 2021, por lo que a sus 33 años será el líder de Los leones de Teranga, que cayeron de manera soprendente en la pasada edición ante el campeón, Costa de Marfil, en octavos de final.

Nigeria, vigente subcampeón, volverá a confiar los goles en su delantero Victor Osimhen, máximo goleador histórico del equipo, en una dupla en la que estará acompañado, previsiblemente, de su compañero Ademola Lookman, quien también tuvo una rencilla con el entrenador del Atalanta, Ivan Juric, tras ser sustituido en un encuentro de Liga de Campeones.

Otros jugadores destacados en este torneo son el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, los cameruneses Bryan Mbeumo, fichaje este verano del Manchester United, y Karl Etta Eyong, delantero del Levante, el senegalés y ex del Villarreal Nicolás Jackson o los marfileños Yan Diomandé, ex del Leganés y una de las revelaciones de esta temporada en la Bundesliga en las filas del RB Leipzig, y Christ Inao Oulai, talento que ha llamado la atención de varios grandes de Europa durante su primera campaña en el Trabzonspor turco.

Entre las grandes ausencias destacan la de Nicolás Pépé, del Villarreal, y Simon Adingra, del Sunderland, en la actual campeona, Costa de Marfil, después de no ser llamados por el técnico Emerse Faé.