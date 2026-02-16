El esquí de montaña entra en liza con la granadina Ana Alonso mirando a las medallas

España, que en toda su historia sólo cuenta cinco medallas olímpicas de invierno y una sola de oro, la que ganó Francisco Fernández Ochoa en el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo’72 (Japón), puede ver cómo se eleva, de forma exponencial, ese exiguo botín en la cita invernal de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), en la que debuta el esquí de montaña.

Un deporte totalmente desconocido para el gran público se puede convertir, esta misma semana, en motivo de portadas, de apertura de telediarios o de materia de tertulias. Porque España apuntará muy alto con el catalán Oriol Cardona en la prueba sprint del próximo jueves y con este y la granadina Ana Alonso –que no renunciará a nada en la competición individual– en el relevo mixto del próximo sábado.

Ambos llegaron ayer a Bormio, sede de las competiciones olímpicas, junto a los otros dos integrantes del equipo español, los catalanes María Costa y Ot Ferrer, así como el grueso de la delegación de la Federación de Española de Deportes de Montaña y Escalada. Una asociación que ya cuenta una medalla, de oro además, en unos Juegos de verano: la de escalada que ganó, en Tokio 2020, el extremeño Alberto Ginés.

La especialidad

El deporte que debuta en el programa olímpico, que combina el esquí nórdico con el esquí alpino y el alpinismo, ya figuraba, sin ser modalidad oficial, aunque fuera en forma honorífica, en la primera cita invernal, la de Chamonix 1924, en Francia. Unos Juegos en los que se entregó una medalla como señal de homenaje a Charles Bruce, líder de la expedición que había intentado alcanzar la cima del Everest dos años antes.

Ahora se presenta como una de las disciplinas más modernas y regladas; más cortas, y más fáciles de seguir para el aficionado y el espectador televisivo. Su origen, sin embargo, es mucho más antiguo que la competición. “Representa una forma tradicional de desplazarse en terreno invernal, que permite subir montañas, atravesar valles, con cambios de orientación, descender vertientes. Es la manera más versátil, pero también más rápida y segura de moverse en la alta montaña invernal”, explica a Efe Javier Argüelles, desde hace diez años técnico de Anita Alonso.

Cuando el terreno lo exige, el deporte debutante no es sólo el esquí; se combina con técnicas de alpinismo, colocando los esquís en la mochila y se usan crampones y piolet, para desplazarse por las diferentes zonas, según las exigencias del terreno. Se puede entender como una disciplina híbrida entre resistencia, técnica y montaña; que usa técnicas del esquí nórdico, del esquí alpino y del alpinismo.

Para subir se utilizan las llamadas pieles de foca, que son sintéticas; y que funcionan como un sistema a contrapelo de tejido, que permite deslizar hacia adelante, pero impide que el esquí resbale hacia atrás.

Además, las fijaciones y las botas son especiales. Las fijaciones permiten dejar el talón libre, como en el esquí nórdico, para subir. Y las botas permiten que articule la flexión y extensión del tobillo, para subir, en ese movimiento similar al del esquí de fondo.

El sprint es la disciplina más corta del esquí de montaña, que discurre en un circuito de 70 metros de desnivel solamente, que habitualmente se tarda entre dos minutos y medio o cuatro minutos en recorrerlo.

La prueba de relevos mixtos discurre sobre el mismo recorrido del sprint, más otra subida, parecida en distancia; enlazadas. Primero salen la chicas, que le dan el relevo al chico, tocando sus manos. Éste le da de nuevo el relevo a la mujer; y ésta se la da al varón, que acaba.