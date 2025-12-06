La España de Jennifer Gutiérrez, eliminada del Mundial de Alemania

La selección española femenina de balonmano, de la que ha formado parte la algecireña Jénnifer Gutiérrez, quedó eliminada este sábado del Campeonato del Mundo 2025 que se celebra en Alemania, tras caer ante las anfitrionas por 25-29.

Las Guerreras, que habían llegado con vida a este último duelo de la primera fase gracias al triunfo previo de Montenegro sobre Serbia (33-17), necesitaban una victoria para acceder a cuartos de final. Durante unos minutos de brillantez al final del primer tiempo, con un parcial de 10-13, España soñó con la remontada, pero finalmente fue superada por las alemanas, que se impusieron con claridad, aunque el combinado español logró maquillar el marcador en los instantes finales.

La selección alemana, ya clasificada como primera de grupo, demostró su poderío y no dio ninguna facilidad a España.

A pesar de la eliminación, España se despide del torneo con tres victorias y tres derrotas, un rendimiento claramente superior al de sus dos últimas participaciones internacionales: los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizaron últimas (duodécimas) con un pleno de derrotas, y el Europeo 2024, en el que concluyeron decimoterceras con una victoria y dos derrotas.

El combinado español cierra así su participación y ponen ya los ojos en la preparación para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.