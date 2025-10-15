España iguala su mejor racha invicta y desafía el récord histórico de Italia
El combinado de Luis de la Fuente tiene a tiro la clasificación para el Mundial de 2026
España se divierte, golea y acaricia ya el pase al Mundial (4-0)
La selección española igualó en el estadio José Zorrilla, tras golear a Bulgaria (4-0) en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, su mejor racha histórica de partidos oficiales sin perder. Con este triunfo, España alcanza los 29 encuentros invictos, los mismos que logró bajo la dirección de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013, y se lanza ahora a por el récord absoluto de Italia (31).
El equipo de Luis de la Fuente prolonga así un camino impecable hacia el Mundial: pleno de triunfos en las cuatro jornadas disputadas, 15 goles a favor y ninguno en contra, consolidando su solidez en Valladolid, una ciudad en la que ha ganado los cinco partidos que ha jugado en toda su historia.
España no pierde un partido oficial desde el 28 de marzo de 2023, cuando cayó ante Escocia en Glasgow. Desde entonces, suma 29 encuentros sin conocer la derrota, en los que ha conquistado dos títulos —la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024— y ha afianzado su candidatura para lograr la clasificación directa al próximo Mundial, que puede lograr en Sevilla el próximo 18 de noviembre.
La racha de 29 partidos oficiales sin perder de España
15/06/2023 — España 2-1 Italia — Liga de Naciones (Semifinal)
18/06/2023 — Croacia 0-0 España — Liga de Naciones (Final, campeón en penaltis)
08/09/2023 — Georgia 1-7 España — Clasificación Eurocopa
12/09/2023 — España 6-0 Chipre — Clasificación Eurocopa
12/10/2023 — España 2-0 Escocia — Clasificación Eurocopa
15/10/2023 — Noruega 0-1 España — Clasificación Eurocopa
16/11/2023 — Chipre 1-3 España — Clasificación Eurocopa
19/11/2023 — España 3-1 Georgia — Clasificación Eurocopa
15/06/2024 — España 3-0 Croacia — Eurocopa
20/06/2024 — España 1-0 Italia — Eurocopa
24/06/2024 — Albania 0-1 España — Eurocopa
30/06/2024 — España 4-1 Georgia — Eurocopa
05/07/2024 — España 2-1 Alemania — Eurocopa
09/07/2024 — España 2-1 Francia — Eurocopa (Semifinal)
14/07/2024 — España 2-1 Inglaterra — Eurocopa (Final)
05/09/2024 — Serbia 0-0 España — Liga de Naciones
08/09/2024 — Suiza 1-4 España — Liga de Naciones
12/10/2024 — España 1-0 Dinamarca — Liga de Naciones
15/10/2024 — España 3-0 Serbia — Liga de Naciones
15/11/2024 — Dinamarca 1-2 España — Liga de Naciones
18/11/2024 — España 3-2 Suiza — Liga de Naciones
20/03/2025 — Países Bajos 2-2 España — Liga de Naciones
23/03/2025 — España 3-3 Países Bajos — Liga de Naciones
05/06/2025 — España 5-4 Francia — Liga de Naciones (Semifinal)
08/06/2025 — Portugal 2-2 España — Liga de Naciones (Final)
04/09/2025 — Bulgaria 0-3 España — Clasificación Mundial
07/09/2025 — Turquía 0-6 España — Clasificación Mundial
11/10/2025 — España 2-0 Georgia — Clasificación Mundial
15/10/2025 — España 4-0 Bulgaria — Clasificación Mundial
