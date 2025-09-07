España, ante el examen más duro, en Turquía, camino del Mundial 2026

La selección española, sobrada de confianza y lanzada hacia su gran reto del próximo Mundial, medirá su racha de 26 partidos oficiales sin perder en su duelo de mayor dureza de la fase de clasificación, este domingo ante Turquía, en la localidad de Konya, donde le espera un ambiente infernal en el pulso por el liderato del Grupo E ante un rival liderado por Arda Güler.

El siguiente examen a la firmeza de España llega en un estadio elegido por la federación turca en busca de aumentar la presión ambiental. El patriotismo intrínseco a un futbolista turco en comunión con el ímpetu de la grada. Lejos de la magnitud de un estadio como el Atatürk, donde podrían entran 70.000 aficionados, Turquía busca impresionar con la mitad de aforo en Konya.

La selección española nunca jugó lejos de Estambul, donde ganó en una sola ocasión en sus cinco visitas. Lo hizo la última vez que pisó terreno turco, en el impulso hacia la posterior gloria en el Mundial 2010. El mismo camino desea seguir en la actual fase de clasificación con síntomas similares en cuanto a firmeza, identidad definida y carácter ganador.

Lo demuestra la reacción de los jugadores al primer paso hacia el Mundial 2026. Lejos de conformarse con el cómodo triunfo en Bulgaria (0-3), se realizó una autocrítica quizás demasiado exigente por la imagen de la segunda parte con el partido sentenciado. En el deseo de continua mejoría para llegar lanzada a la cita mundialista, el desafío de De la Fuente a sus jugadores es ganar todos los partidos de clasificación. Hoy encontrarán el más duro.

No habrá muchos cambios en la vigente campeona de Europa. Con un once definido en el que Dean Huijsen aparece como nuevo jefe de la zaga, Martín Zubimendi gana la partida a un Rodri aún lejos de su identidad, Pedri toma el mando exhibiendo personalidad y el ataque parece definido con los intocables Lamine Yamal y Nico Williams en los extremos más Mikel Oyazarbal silenciando a base de goles y buen rendimiento cualquier atisbo de debate en la zona del 9.

Apenas habrá espacio para la entrada de Dani Carvajal por Pedro Porro en el lateral derecho si quiere retocar algo de su equipo De la Fuente. Más fino en el físico Carvajal que Rodri en el regreso de dos pilares de la selección española tras dos graves lesiones de rodilla.

No quiere complicaciones España en el camino a su decimotercera clasificación consecutiva para la disputa de un Mundial. A otro nivel de Bulgaria y a la espera de ver el momento de Georgia, el doble duelo con Turquía marcará el Grupo E. Sin caer en partido oficial desde el 28 de marzo de 2023, en el traspié de Escocia camino de la Eurocopa que conquistó tras levantarse, la familia creada por De la Fuente está a tres partidos de la mejor marca de partidos seguidos sin perder en la historia de la selección española.

El gran sueño turco, regresar a un Mundial y volver a ser protagonista, se alimenta gracias a la esperanza alimentada por Arda Güler. Su nuevo referente con apenas 20 años que protagoniza un bonito duelo de liderazgo con Lamine Yamal.

A él se encomiendan los turcos para buscar su tercera presencia en una cita mundialista, 24 años después del inolvidable tercer puesto en la cita de 2002, cediendo solo en semifinales ante la Brasil de Ronaldo Nazario. Un techo difícil de alcanzar tras años de reconstrucción.

Dio señales de esperanza para su afición en la última Eurocopa, ya con el italiano Vincenzo Montella a los mandos. Remontada en cuartos de final por Países Bajos. Y ha iniciado la clasificación al Mundial 2026 con confianza, derrotando a Georgia en su casa, en un duelo que dejó encarrilado con goles de Muldur y el doblete de Akturkoglu, antes de acabar presionado por la expulsión de Baris Yilmaz que dio paso a dos tantos georgianos.

Será baja por sanción Yilmaz, pero no afectará al once de Montella, que armará a su equipo en defensa y apostará por la velocidad con balón para buscar debilidades en España. “Es un gran rival pero es el tipo de partidos nos entusiasman. Tenemos todas las armas para conseguir un buen resultado”, afirmó, consciente de que las tendrá en el campo y con la presión ambiental de un estadio abarrotado para impulsar a Turquía a la hazaña.

Confiado en la racha goleadora y el acierto rematador de Akturkoglu, la duda pasa por retocar su sistema y fortalecer el centro del campo con la entrada de inicio de Kokcu. Jugó la segunda parte en Georgia y es la baza para intentar rebajar tiempo de posesión de España y y, sobre todo, eficacia en el pase poblando la medular, donde Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz ponen la experiencia.

En el historial de enfrentamientos, España, que derrotó a Turquía con facilidad en su último duelo, 3-0 en la Eurocopa 2016, domina con seis victorias en once encuentros y sólo una derrota. Fue en territorio turco, donde apenas ha marcado dos tantos en sus cinco visitas.