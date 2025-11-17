El equipo femenino sub-16 del Bahía de Algeciras, tercero en el Campeonato de Andalucía de clubes

El Club Atletismo Bahía de Algeciras ha subido al podio con su equipo femenino en el Campeonato de Andalucía de clubes sub-16 short track, celebrado el pasado domingo en la pista cubierta de Antequera (Málaga). El club algecireño ha vuelto a situarse entre los referentes andaluces de la cantera.

El equipo femenino del Bahía consiguió el tercer puesto del cajón con 98.5 puntos, solo superado por el campeón Cueva de Nerja, con 123 puntos, y el La Palma, con 116 puntos. El conjunto masculino del Bahía finalizó en el séptimo lugar con 63 puntos, subiendo un puesto del cual partía en la clasificación previa.

A nivel individual, casi todos los atletas registraron marcas personales, aún estando en plena pretemporada, y acumularon un primer puesto, cuatro segundos y un tercero.

Los resultados fueron los siguientes: Leire Jiménez (1ª en 60 mv con 8.59), Marta Fernández (2ª en longitud con 4.75 m), Juan A. Pérez (2ª en 600 ml con 1:24.96), Sonia Núñez (2ª en 3.000 ml con 11:26.61), Rodríguez-Pérez-Jiménez-Mateo (2º en el relevo 4x200 con 1:40.59), Alejandra Zarza (3ª en 1.000 ml con 3:10.76), Lucía Sáez (4ª en 600 ml con 1:45.68), Elena Marín (4º en pértiga con 1.80 m), Javier Mateo (5º en 60 ml con 7.68), Bóveda-Morales-Peña-Sáez (5ª en el relevo 4x200 con 1:55.41), Marta M. Peña (6ª en 300 ml con 45.59), Pablo Jiménez (6º en 1.000 ml con 2:43.12), Alberto Moreno (6º en 3.000 ml con 10:15.81), Elsa Vázquez (7ª en 60 ml con 8.55), Ignacio Rodríguez (7º en 300 ml con 41.50), Elvira Molina (7ª en triple con 9.33 m), Valeria Solís (7ª en altura con 1.40 m), Paula Alcalá (7ª en peso con 8.52 m), Raúl Tonda (8º en peso con 10.51 m), Leo R. González (10º en 60 mv con 11.14 y 10º en longitud con 4.82 m), Hugo Escalona (12º en altura con 1.45 m), Jerónimo Rodríguez (12º en triple con 9.60 m) y Djao Conti (12º en pértiga con 1.80).