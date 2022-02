El entrenador del Jimena cadete agrede al árbitro linense Marcos Almagro

El árbitro Marcos Almagro Hierro, adscrito al colegio de La Línea, fue agredido este sábado por el entrenador del Athletic Jimena, Francisco Manuel Moreno Cabra, al término del encuentro de la duodécima jornada del grupo VI de la Tercera Andaluza cadete que enfrentaba a dicho equipo con el San Bernardo y que concluyó con victoria de los de la Estación de San Roque por 1-6

Una vez finalizado el choque y según la versión de los presentes y del propio árbitro, el técnico se fue hacia el joven trencilla y le propinó varios golpes, fruto de los cuales presenta un hematoma en el pómulo y una herida en el interior del labio, de los cuales existe parte facultativo.

"Me llovieron los puñetazos", recuerda el agredido. "Me duele mucho el ojo izquierdo y el pómulo; cuando vinieron a ayudarme ya me había dado varios golpes, pero gracias a Dios la cosa quedó ahí"

"Durante el partido, lo único que había sucedido es que había expulsado a algún jugador del Jimena porque los chavales, que son cadetes, me habían faltado al respeto", explica.

Nada más finalizar el encuentro, el San Bernado expuso su repulsa en sus redes sociales: “Hoy nuestro equipo cadete volvió a ganar después de mucho tiempo , pero hoy no estamos contento. Hoy nos vemos en la obligación de condenar los hechos ocurridos en el partido de nuestro cadete en Jimena, donde al finalizar el partido el árbitro del partido fue agredido por el entrenador del equipo local".

"Un mal trago para los niños y aficionados que allí estaban donde a nadie le agrada presenciar esas escenas tan lamentable que siguen por desgracia ocurriendo en el futbol !! Señores esto es deportes y hay que saber ganar y perder pero sobre todo dar educación y respeto !! Así no educamos a los chavales. Mucho ánimo al árbitro del partido y esperamos que este de vuelta pronto”, añade.

El Athetic Jimena por su parte se ha puesto en contacto con la Federación para expresar su rechazo a conductas de este tipo y anunciarle que tiene previsto reunirse este lunes para tomar decisiones, que muy posiblemente, con independencia de la sanción que le sea impuesta por el Comité de Competición, suponga la expulsión de Moreno Cabra de la institución.

Partido suspendido en La Línea

También el sábado otro árbitro, César Castillejo García, suspendió en el descanso el partido de la Tercera Cadete entre el Balón Linense y la UD Tarifa que se disputaba en el Antonio Reyes de La Línea alegando que estaba siendo insultado y que no existía colaboración por parte de los clubes participantes.

César Castillejo pudo abandonar las instalaciones de la Ciudad Deportiva sin que se produjese incidente alguno.