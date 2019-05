El entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, Carlos Ríos, valoró muy positivamente, al término del encuentro que la Unión resolvió con goleada ante el Guadalcacín, que su equipo haya conseguido llegar con posibilidades de clasificarse para la liguilla a la última jornada del grupo X de Tercera. "De los demás resultados no quiero saber nada mientras tanto", matizó.

"Nosotros queríamos ganar el partido y aunque el resultado parezca que fue fácil en realidad es que fuimos muy efectivos en las primeras jugadas. A partir de ahí el partido se nos puso cuesta abajo. Hay que tener en cuenta que el Guadalcacín venía de perder por sólo 1-0 con el Cádiz B y en el que tuvo ocasiones al final par empatar. No nos fiábamos ni muchísimo menos, pero hemos acertado a las primera de cambio y el encuentro se nos puso muy de cara", explicó.

Preguntado sobre si la recomposición del mediocampo que ha lucido este sábado su equipo es la que podría funcionar ante el Algeciras dijo: "Eso nunca se sabe. Entrenamos todas las semanas y me llevo las sensaciones que veo de todos mis jugadores. Teníamos el problema evidente de Mario y Juanma, que no los podíamos utilizar y eso nos obligaba a recomponernos. Estuvieron al nivel que yo esperaba", agregó.

"Es muy positivo que los jugadores vean portería, pero ahora tenemos que descansar y centrarnos en preparar la próxima jornada. Hay que cambiar el chip ya. Mi mensaje sigue siendo el mismo: hemos ganado y no pienso más allá. No gasto energía en algo que no puedo controlar. El resto de resultados que queden como quieran", valoró.

"Valoraremos la jornada al final porque el próximo fin de semana si hay que tener en cuenta las posibles situaciones que se puedan dar, aunque nosotros queremos ganar el partido. Queríamos llegar al último partido con posibilidades y lo hemos conseguido", terminó.