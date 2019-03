Carlos Ríos: "El equipo tuvo alma para levantar un 0-2"

El entrenador de la UD Los Barrios, Carlos Ríos, compareció ante los medios satisfecho por la victoria y el trabajo de su equipo frente al Gerena. "Nos hacía mucha falta ganar, pero tenemos que corregir cosas que no pueden volver a pasar. El 1-2 nos dio ánimos para salir en el segundo tiempo con mayor motivación", aseguró.

"Tanto el primer como el segundo gol son acciones que no podemos conceder. Dimos muchas facilidades. El contrario puede generar ocasiones, pero no podemos regalar goles tan fáciles. Estuvimos desafortunados en ese aspecto. esta vez fuimos capaces de remontar, pero igual otro día no lo somos", advirtió.

"Afortunadamente pudimos recortar distancias al filo del descanso, para después remontar y defendernos con mucho orden. Antes del 0-1 tuvimos cinco ocasiones muy claras. Tuvimos menos oportunidades que en la primera parte, pero fuimos más efectivos", explicó Ríos.