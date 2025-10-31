La entrega de la Bota de Oro a Mbappé, en imágenes

Agenda
El delantero francés recibe en el palco del Santiago Bernabéu el galardón como máximo goleador de la temporada 24-25

Mbappé colectiviza su Bota de Oro ante Vinícius: "Gracias a todos mis compañeros"

Javier Lizón / Efe

31 de octubre 2025 - 20:40

Mbappé ganó la Bota de Oro del pasado curso con 62 puntos que logró gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con el Real Madrid. Se impuso a Viktor Gyokeres (58.5 puntos) y Mohamed Salah (58 puntos). Recibió el galardón de manos de Juan Ignacio Gallardo, vicepresidente de la European Sports Media (ESM) y director de Marca.

