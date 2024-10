El emotivo discurso de Rodri Hernández al ser Balón de Oro 2024

Rodrigo Hernández Cascante es el nombre completo de un futbolista que ha dado toda una lección de sencillez y humildad en su discurso al recoger el Balón de Oro 2024 que lo acredita como el mejor futbolista del mundo del pasado curso. Capitán de la selección española y estrella del Manchester City, el madrileño se ha impuesto a Vinicius y a Jude Bellingham.

Una demostración de valores que comenzaban con unas palabras en un perfecto inglés y excusándose porque quería hablar en español para dar el discurso. Así empezaba la intervención de Rodri Hernández en castellano. "Tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón y por estar aquí un año más. Quería agradecer a todo el mundo que me ha votado y que ha confiado en mí. Sé que hoy es un día muy especial. No sólo para mí. También para mi familia y mi país. Quería dar las gracias en primer lugar a la persona más importante que tengo hoy en día que es mi novia, Laura. Justo hoy hacemos ocho años y es nuestro aniversario. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo. Muchas gracias", apuntaba.

Quiso continuar agradeciendo a su familia y a su agente. "A mi familia, por supuesto, por todos los valores que me ha dado. Por lo que representa para mí y por lo que me ha ayudado desde el principio a no confundirme y a seguir los pasos correctos para ser lo que soy. Un hombre. Una persona que juega al fútbol por amor. También a una persona muy especial que es el que ha vivido conmigo todo este proceso. A mi agente, que se llama Pablo, ¿Quién nos diría que hoy estaríamos aquí? Cuando me ibas a buscar, cuando me llevabas a los partidos con un amor tan incondicional que no he visto nunca, totalmente altruista y con el mismo sueño que tenía yo de llegar a lo más alto", comentaba.

También se acordó de sus compañeros, tanto del Manchester City, como de la selección española de fútbol, con la que consiguió el verano pasado la Eurocopa. "Evidentemente, no me quiero olvidar de mis compañeros. Entiendo que el fútbol es un deporte colectivo y sin ellos hoy no estaría aquí. El Manchester City a todo el staff y a los jugadores. A Ruben Dias: gracias por estar aquí. Para mí es muy especial. Sin vosotros sé que no podría haberlo conseguido. Estoy en el que para mí es el mejor club del mundo y gracias a ello todo es mucho más fácil. A la selección española de fútbol. A Luis de la Fuente por confiar desde hace tiempo en mí. Me quería acordar también de mis compañeros. De uno en especial, de Dani Carvajal, que sufrió la misma lesión que he sufrido yo y que perfectamente merecería estar aquí, en este atril y ganando el Balón de Oro. También a uno que creo que lo ganará dentro de no mucho, que eres tú, Lamine. Yamal Sigue trabajando duro. Como ya te lo dije en la final tienes todo por delante".

Este ha sido el discurso íntegro de Rodri Hernández:

Para continuar recordó a los grandes jugadores de la historia de España que consiguieron triunfos inolvidables con la selección española de fútbol y que no pudieron conseguir el Balón de Oro. "Hoy creo que es un día en el que no es una victoria sólo mía, sino también del fútbol español. Creo que se ha recompensado al fútbol español y a tantos jugadores que no lo han ganado y que lo han merecido como Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas o Sergio Busquets, como tantos otros. No me quiero dejar a nadie, pero esto sobre todo es una victoria del fútbol español y de la figura del mediocentro. Hoy muchos amigos me han escrito y me han dicho que el fútbol ha ganado. Creo que doy un poco de visibilidad a todos esos mediocentros tan importantes que ha habido a lo largo de todos estos años. Quizás a veces tenemos el trabajo un poco más ensombrecido pero creo que hoy ha salido a la luz. Quería agradecer a todo el mundo el apoyo", reflexionaba.

Antes de finalizar ha querido relatar una anécdota que le ha acompañado desde que se fuera a Villarreal con 17 años. "Por último me gustaría contar una anécdota que habla un poco del proceso que me ha llevado a estar aquí. Con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño a ir a Villarreal para conseguir un sueño que era jugar en Primera división. Jamás pensé que todo esto podría llegar. Recuerdo un día que dije basta. Recuerdo llamar a mi padre llorando con la sensación de que todo había acabado. De que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño se me desvanecía y recuerdo que él me dijo. Si hemos llegado hasta aquí no vamos a tirar la toalla. Vamos hasta el final. Vamos a apretar. Desde ese día cambió mi mentalidad hasta hoy. Esto habla de que un chico normal, con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien, que no se fija tanto en los estereotipos de fuera del fútbol, puede llegar a lo más alto. Estoy orgulloso de ser nombrado hoy el mejor jugador del mundo", finalizaba.