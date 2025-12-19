El Dufour 34 Antares del Náutico Saladillo firma un histórico doblete en Andalucía

El Dufour 34 Antares, armado y patroneado por Sam Genty junto a Juan Antonio Cagiao y con grímpola del Club Náutico Saladillo, de Algeciras, se ha proclamado campeón de Andalucía de Crucero A Dos, cerrando una temporada brillante en la que también conquistó el Campeonato de Andalucía de Crucero de Altura, logrando así un doblete histórico para su equipo y su club. La armadora del barco es Sylvie Lalot, de Tarifa.

El título autonómico A Dos se decidió tras la disputa de la 6ª Regata Vuelta Costa del Sol A Dos, Trofeo Comandancia Naval de Málaga, última prueba puntuable del ranking andaluz, en la que Genty volvió a firmar una actuación sólida y determinante para sentenciar la clasificación general. Previamente, el circuito incluía la Regata Descubridores organizada en junio por el RCMT Punta Umbría, y dos pruebas celebradas en septiembre y noviembre bajo la organización del CNM Benalmádena y el RCN de Motril, respectivamente. En esta última, el Antares consiguió una victoria estratégica que resultó decisiva para sus aspiraciones al título.

Con un total de 32 puntos, el Antares se alza campeón con autoridad, seguido por el Kromi de Andrés Alejandro Correa y Juan José Quaglia con 53 puntos y Abelardo Uno de Emilio Sánchez y Antonio Castillo con 58, ambos con base en el RCN de Motril.

El triunfo del Antares cierra una campaña excepcional que lo consolida como uno de los equipos más competitivos del crucero andaluz, dominando tanto las pruebas de altura como las regatas en formato A Dos, y demostrando una notable capacidad táctica y consistencia a lo largo de toda la temporada.

El barco y su tripulación recibirán los trofeos correspondientes a ambos campeonatos autonómicos en la Gala de la Vela Andaluza, que se celebrará el próximo 23 de mayo en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, donde serán reconocidos ante deportistas, clubes y autoridades del deporte andaluz.