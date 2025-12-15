Discreto papel del Remo Linense y del Remo de Mar de La Línea en el IX Internacional de Andalucía

El Club de Remo Linense, vigésimo octavo entre los 54 participantes, y Club de Remo de Mar de La Línea, que acabó en el puesto 52, firmaron una discreta participación en el XIX Abierto Internacional de Andalucía, celebrado durante el fin de semana en el Centro de Alto Rendimiento de La Cartuja (Sevilla). Tomaron parte en el mismo un millar de participantes de las categorías absoluta, juvenil y cadete, procedentes de España, México, Chile, Francia, Portugal y Gran Bretaña. El Club Náutico Sevilla se proclamó campeón.

En el caso del Club de Remo Linense, que logró 78,5 puntos, una vez más su principal valedora fue la internacional Esther Fuerte, que obtuvo la victoria en la prueba de skiff sub-23 y fue segunda en la prueba de ocho con timonel, si bien en esta lo hizo formando parte de la embarcación del Náutico de Sevilla.

Por el Club de Remo Linense también tomaron parte Cristian Reyes, sexto en la prueba de skiff juvenil, y Marta García, decimoquinta en la de cadetes. En ambos casos, debutaban en sus respectivas categorías.

Tras el Náutico Sevilla completaron el podio el Real Círculo de Labradores y el Club Nàutic Amposta.

El top-ten final en la competición desarrollada en la dársena del río Guadalquivir lo completaron Real Club Regatas de Alicante (4º con 846 puntos), Real Club Mediterráneo de Málaga (5º con 696), CN Infante (6º con 562), Real Clube Fluvial Portuense (7º con 502), CR Miño (8º con 421), Club de Remo Guadalquivir 86 (9º con 306) y Naval Remo (10º con 303).

La representación andaluza también ha incluido al Club de Remo Linense (28º con 78,5 puntos), CD Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla (45º con 20) y Club Remo de Mar La Línea (52º con 0).

La clausura del XIX Abierto Internacional de Andalucía contó con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones; el directivo de la FAR Jesús Medina y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena.