Al descubierto, el pacto de Rubiales y Piqué por la Supercopa en Arabia

El Confidencial ha desvelado este lunes el pacto que Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con su empresa Kosmos, alcanzaron para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Los documentos y audios a los que ha tenido acceso este medio sacan a la luz el reparto de un contrato millonario, comisiones y el papel decisivo que tuvo Piqué en ese momento, en 2019, fecha en la que por cierto su club, el Andorra, tuvo preferencia para adquirir la plaza del Reus en Segunda B. Esta noticia llega unos días después del revuelo causado por el sueldo hecho público del presidente de la Federación.

El Confidencial revela que "el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato" y transcribe esta conversión. "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", aseguró Rubiales a Piqué el 15 de septiembre de 2019, según traslada esta información.

"A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", dice Piqué en una de las conversaciones reveladas.

En otra conversación entre ambos, se plantea la posibilidad de que el torneo, antes de que se terminase llevando a Arabia, se juegue en una sede española. Y ahí aparece el nombre del Camp Nou. Entre los dos traman la estrategia para que se dispute en el coliseo azulgrana, con reunión previa de Rubiales con el Real Madrid para ofrecerle que se juegue en el Santiago Bernabéu.

"A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos", señala Rubiales, según desvela El Confidencial.

El de la Supercopa de España en Arabia es, como explica el diario Marca, uno de los negocios que Gerard Piqué ha ido tejiendo en los últimos años con la empresa que preside, Kosmos Holding. El central ha ido rozando el conflicto de intereses en varios de ellos, pero sin llegar a sobrepasarlo. En el caso de la Supercopa, Kosmos no cobra la comisión directamente de la Federación para no incumplir el código ético, tal y como apuntó El Mundo en noviembre de 2019.