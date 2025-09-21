David García y Raquel Durán se imponen en la prueba reina del I Cross Inclusivo ESTAL Parques del Estrecho

La finca La Menacha, en Algeciras, acogió este sábado la celebración del I Cross Inclusivo ESTAL Parques del Estrecho, un evento deportivo y social que reunió a más de 120 corredores y que coronó como ganadores de la prueba reina, de 10 kilómetros, a David García Villanueva y Raquel Durán Sevilla.

El cross, organizado por la Asociación Fiesta del Running con el aval de la Federación Andaluza de Atletismo, cumplió con creces su objetivo: promover el deporte y la naturaleza como espacios de encuentro para todas las personas. La cita contó con la participación de corredores de competición, atletas con diversidad funcional, asociaciones como ADEM-Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, Almas Únicas y Barrio Vivo, además de voluntariado, instituciones como la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Algeciras y la Mancomunidad de Municipios, y varias empresas de la comarca.

Voluntarios y organizadores de la prueba. / E. S.

En la modalidad de 10K, el podio masculino estuvo liderado por David García Villanueva, seguido de Samuel Ruiz Márquez y Manuel Romero Romero. En la categoría femenina, la primera posición fue para Raquel Durán Sevilla, con Ana María Ruiz Torrejón y Virginia García Dorantes completando el podio.

La distancia de 5K también dejó destacados vencedores: en categoría masculina, el triunfo fue para Javier Vargas-Machuca Pineda, por delante de Alex Coca Romero y José David Ocaña Romero; mientras que en la femenina se impuso Paola Cortés Fernández, seguida de Fátima Maiss y Marta Arcos Castro.

El buen ambiente, la participación inclusiva y el respaldo de colectivos e instituciones marcaron una jornada que aspira a consolidarse en el calendario deportivo del Campo de Gibraltar, con vocación de continuidad en futuras ediciones.