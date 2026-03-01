Cuatro oros, dos platas y un bronce para el Campo de Gibraltar en el Campeonato de Andalucía sub-20 de atletismo short-track

Atletas de la comarca, con diferentes clubes, este sábado en Antequera

El Campo de Gibraltar conquistó este sábado cuatro títulos autonómicos, dos medallas de plata y una de bronce en el Campeonato de Andalucía sub-20 de atletismo short-track, que se celebró en el Centro de Tecnificación de Antequera (Málaga).

La embajada de deportistas algecireños que participan con otros clubes es amplia.

En la misma lograron el oro, María Morales (Cuevas de Nerja), en peso con una marca de 11.61 que le abre la puerta del Campeonato de España, Marina Delgado (Diputación de Valencia), en 200 metros, que con 24.81 también logra la mínima nacional, y Ana Alba Ruiz (Unicaja), pupila de Antonio Arjona, en los 400 lisos, con 55.82, que también es mínima nacional.

La algecireña del Unicaja Ana Alba Ruiz

También se subió al podio, en su caso al tercer cajón, Mario Bronce (Cuevas de Nerja), en los 200 metros. Su marca, 22.49, también es mínima nacional.

Completan la relación de atletas integrados en clubes de fuera de la comarca:

Paula Cote ( Cuevas de Nerja ), cuarta en 200 metros con 26.26 .

( ), en con . Alejandra Zarza ( Cuevas de Nerja ), quinta en 800 metros con 2.22 .

( ), en con . Alberto Zarza ( Badajoz ), octavo en 800 metros con 2.05 .

( ), en con . Fabián Serrano (Cuevas de Nerja), noveno en 200 metros con 23.20.

Bahía de Algeciras

Por su parte, el Bahía de Algeciras conquistó un oro, una plata y un bronce, con este balance individual.

La expedición del Bahía de Algeciras, en Antequera, este sábado

Los resultados de todos ellos han sido:

Sergio Márquez , oro en 200 metros lisos , con 22.09 , mínima nacional .

, en , con , . María R. Vargas-Machuca , plata en 800 , con 2.14.63 , mínima nacional y mejor marca personal .

, en , con , y . Elena Ruiz , bronce en 400 , con 56.61 , mínima nacional sub-18 .

, en , con , . Laura Navarro , octava en 400 , con 1.01.94 .

, en , con . Antonio López , octavo en 400 , con 52.30 .

, en , con . Lucía Sáez , novena en 800 con 2.27.16 .

, en con . Pablo Jiménez , décimo en 800 con 2.02.70 .

, en con . Kevin Fariza , segundo en su semifinal de 200 con 23.21 .

, en su con . Marcos Roldán , tercero en su semifinal de 200 con 23.64 ( mejor marca personal ).

, en su con ( ). Paula De la Rosa, sexta en su semifinal de 60 metros lisos con 8.32.

Club Atletismo Linense (CAL)

Gonzalo Mora, del Club Atletismo Linense (CAL)

El Club Atletismo Linense (CAL) compareció con un atleta, Gonzalo Mora, que fue octavo de la serie B con una marca de 2.04.68, lo que se traduce en una decimoquinta plaza en la clasificación general.

La World Athletics (la Federación Internacional de Atletismo) aprobó en 2023 un nuevo formato de competición short track, que viene a sustituir al pista cubierta y que distingue entre pistas de 400 metros y de 200 sin importar que estén a cubierto o en el exterior