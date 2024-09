Cuatro campeones se suman al Estrella Damm Andalucía Masters de San Roque

Victor Perez, Thorbjørn Olesen y Rafa Cabrera Bello, todos ellos ganadores de torneos de la Rolex Series, se sumarán a Matt Wallace, vencedor en el PGA Tour, en la nómina de participantes del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters que se jugará del 17 al 20 de octubre en el Real Club de Golf Sotogrande (San Roque). La cita sanroqueña, después del éxito en su estreno en 2023, será el penúltimo torneo del Back 9 del DP World Tour y será decisivo para los jugadores que buscan asegurarse una plaza en los play-offs del DP World Tour. Las entradas para el torneo se pueden adquirir aquí.

El fracés Victor Perez, que se adjudicó su primer título de la Rolex Series en el Abu Dhabi HSBC Championship de 2023, está deseoso de volver a Sotogrande después de empatar en la novena plaza el año pasado, circunstancia que le permitió acceder a la tarjeta del PGA Tour en 2024 al finalizar entre los diez mejores en el Race to Dubai Rankings in Partnership with Rolex. “La fase final de la Race to Dubai cuenta con grandes torneos y el Andalucía Masters es uno de ellos”, indicaba Perez.

“El año pasado terminé muy bien y el campo estaba fantástico. Tengo muchas ganas de ir a Sotogrande en octubre, en esta fase tan importante de la temporada”.

Matt Wallace, que este mes puso fin a un periodo de seis años sin títulos en el DP World Tour al lograr su quinta victoria en el circuito en el Omega European Masters, confía en mantener su buen estado de forma una vez clasificado para los Play-Offs del DP World Tour, que finalizarán en Dubai con el DP World Tour Championship, último torneo de la temporada. “Siempre disfruto compitiendo en España y estoy deseando jugar el mes que viene el Andalucía Masters”, declaraba Wallace.

“Ganar recientemente el Omega European Masters fue estupendo y tengo muchas ganas de luchar por otro título en este gran circuito. Sotogrande es un campo excepcional y seguro que vivimos una semana divertida".

Thorbjørn Olesen se hizo con su octava victoria en el DP World Tour este mismo año en el Ras Al Khaimah Championship y el ganador de la Ryder Cup de 2018 busca rematar con fuerza la temporada de la Race to Dubai. “Me apetece mucho volver a España”, explicaba Olesen. “Es un país en el que me encanta jugar y la afición siempre es increíble”.

“Sotogrande cuenta con una gran tradición golfística y sé que el ambiente será muy especial este año. Espero dar lo máximo en esta fase crucial de la Race to Dubai”.

Rafa Cabrera Bello, jugador de la Ryder Cup cuya última victoria en el DP World Tour llegó en el Acciona Open de España de 2021, está encantado con la posibilidad de volver a jugar ante el público español y busca más éxitos en su país. “Me emociona tener la oportunidad de jugar en casa con el campo lleno”, declaraba. “Los aficionados nos apoyan al máximo en el torneo y siempre hay un ambiente magnífico durante toda la semana”.

“Ganar en Madrid fue increíble y me encantaría repetir ante nuestra afición”, continuó. “El Real Club de Golf Sotogrande es un campo muy especial y tenemos ganas de afrontar el desafío que supone. Va a ser otra semana memorable y tengo muchas ganas de que llegue octubre”.

Las entradas para el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters ya están disponibles, con descuentos para federados y acceso gratuito para los menores de 13 años. El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai que se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club de Golf Sotogrande, está patrocinado por Estrella Damm y la Junta de Andalucía, además de estar cofinanciado con fondos europeos y haber sido declarado acontecimiento de excepcional interés público por el Gobierno de España.